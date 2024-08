Caso Khelif, Musk e Rowling si scagliano contro la medaglia d'oro di Parigi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo aver messo in cassaforte l'oro olimpico di Parigi 2024, Imane Khelif ha deciso di passare al contrattacco a seguito delle polemiche scaturite dalla sua partecipazione alla competizione di boxe femminile. La denuncia del legale di Khelif, Nabil Boudi, è stata presentata contro le piattaforme social, tra cui X, anziché contro un autore specifico. Si tratta di una pratica comune nel codice francese, che lascia alle autorità il compito di determinare i presunti colpevoli. Tuttavia, alcune fonti, poi confermate dal legale di Khelif, riferiscono che, nella sua denuncia, siano stati inseriti esplicitamente anche J.K. Rowling ed Elon Musk, che nelle scorse settimane si erano espressi contro la sua partecipazione alle Olimpiadi.

L'autrice della saga di Harry Potter è stata una delle maggiori sostenitrici dell'hashtag #IStandWithAngelaCarini a seguito dell'incontro con la pugile italiana e dal suo profilo X ha condiviso un post in cui ha criticato la scelta di far combattere Khelif nel circuito olimpico femminile: " Le Olimpiadi di Parigi saranno per sempre offuscate dalla brutale ingiustizia fatta a Carini. A una giovane pugile è stato appena portato via tutto ciò per cui aveva lavorato e si era allenata perché è stato permesso a un maschio di salire sul ring contro di lei ". E in un altro tweet, poi, Rowling ha aggiunto: " Potrebbe qualche immagine rappresentare meglio il movimento per i diritti dei nostri nuovi uomini? Il sorriso compiaciuto di un uomo che sa di essere protetto da un sistema sportivo misogino, che gode della sofferenza di una donna che ha appena colpito alla testa e i cui sogni ha appena infranto ".

Elon musk, dal canto suo, ha pubblicato un messaggio sullo stesso tema, trovandosi in accordo con la nuotatrice Riley Gaines, che dal suo profilo ha scritto: " Gli uomini non appartengono agli sport per le donne #StandWithAngelaCarini ".

Kamala Harris supporta questo... Votate di conseguenza

Vero, oppure che lo neghi

Ma non solo, perché il Ceo di Tesla ha condiviso anche il post di, un noto uomo d'affari, che dal suo profilo ha scritto: "". Trovandosi d'accordo con lui, quindi, Musk ha scritto: "".