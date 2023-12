I migliori purosangue e fantini del 2023, nel mondo e in Italia

Un articolo fatto prevalentemente di immagini che riassumono le gesta sportive più significative, con i primi quattro purosangue della classifica mondiale e a seguire i quattro fantini che ricorderanno il 2023 come indimenticabile.

Purosangue leggendari

I fantini

Vince la Classifica mondiale IFHA

Doveva essere il suo ultimo anno agonistico... ma non lo sarà

Vince il "Prix de l'Arc de Triomphe" con Ace Impact consacrandosi fra i migliori di sempre.

A 25 anni non ancora compiuti, li compirà il 27 dicembre, vince per la prima volta la "Classifica dei fantini professionisti" in Italia, un ragazzo schietto, umile e disponibilissimo, un vero fuoriclasse che si merita di stare in questa rassegna.

Goldenas e Dario di Tocco (dalla pagina Fb del sindaco di Pisa Michele Conti)

Il 21 maggio scorso Dario Di Tocco e Goldenas vincono il Derby Italiano... un binomio da 10 e lode!

Le corse in Italia

Ricordiamo che i convegni di galoppo sono sabato a Livorno dove alla sesta ed ultima corsa intitolata "Premio Accademia Navale" è abbinata la TQQ. A Siracusa con 6 corse, la più importante è la terza, il "Premio White wind" condizionata riservata ai cavalli di 2 anni sulla distanza dei 1.200 metri.

Domenica a Pisa una riunione in cui si ricordano i personaggi che hanno fatto grande l'ippica pisana, nell'ordine di corsa:

1) Vittorio Papanti, maiden 16 partenti

2) Harry Bracci Torsi, condizionata maiden 9 partenti

3) Stefano Meli, handicap 12 partenti

4) Cesare Brivio Sforza, condizionata 10 partenti

5) Piero Studiati Berni, handicap 10 partenti

6) Cesare Turri, condizionata 15 partenti

7) Mario Tolomei, handicap 13 partenti

In totale 85 purosangue sulla pista di San Rossore, come ai bei tempi. Noi continuiamo a crederci e con convinzione scriviamo che sarà un bellissimo spettacolo.