Stefano De Martino convivenza in arrivo (e forse un bebè), Wanda spoilera la gravidanza, Milly Carlucci paga per D'Urso

Weekend tempo di gossip. C'è chi ha un nuovo amore (Katia Follesa), chi è pronta a coprire il cachet di un concorrente (Milly Carlucci), chi spiffera segreti (Wanda Nara) e chi, invece, progetta convivenze (Stefano De Martino).

Katia Follesa, esplode l'amore con l'attore di "Mare fuori"

Estate di passione per Katia Follesa. Dopo avere annunciato la separazione dal marito, Angelo Pisani, la comica sembra avere ritrovato l'amore tra le braccia di un attore amatissimo dal pubblico: Vincenzo Ferrera. L'attore della fiction Mare Fuori, diventato popolare grazie al ruolo dell'educatore Beppe Romano, avrebbe "stregato Katia Follesa", ha fatto sapere Dagospia. Sul profilo Instagram dell'attrice è comparsa anche una foto che la ritrae insieme a Ferrera e ad altri amici durante una giornata di vacanza. Si attendono sviluppi.

Ballando con le Stelle, Milly pagherà di tasca sua il cachet di Barbara D'Urso?

Mentre iniziano a uscire alla spicciolata i nomi dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, a tenere banco sui social è l'indiscrezione che riguarda Barbara D'Urso. La conduttrice dovrebbe fare parte del cast del programma ma la trattativa pare si fosse arenata sui compensi. A metterci una pezza sarebbe stata Milly Carlucci che avremmo messo mano al suo portafoglio personale per fare scendere in pista Barbara D'Urso. Già perché, secondo quanto rivelato da Repubblica, la presentatrice dovrebbe percepire tra 50 e 70 mila euro a puntata. Cifra che la padrona di casa sarebbe pronta a coprire personalmente, fa sapere Davide Maggio. Non sarebbe la prima volta che Milly e gli autori si accollano spese extra pur di garantire la presenza di grandi personaggi in studio.

Stefano De Martino convivenza (e bebè in arrivo?) con Caroline Tronelli: "Con lei fa sul serio"

Dopo la brutta storia dei video rubati Stefano De Martino cerca di guardare avanti. Il suo ritorno in tv alla guida di "Affari tuoi" è fissato per il 2 settembre ma, nel frattempo, il conduttore si gode gli ultimi scampoli d'estate con la fidanzata Caroline Tronelli. Tra i due c'è aria di convivenza e sulle pagine di DiPiù Tv gli amici fanno sapere che fa sul serio con lei: " È la prima volta che ufficializza una relazione dopo la rottura con Belen Rodriguez. E ne ha avute diverse. Significa che tiene molto a lei. E poi conosce da molti anni i suoi genitori, e non farebbe nulla che possa offenderli e rovinare l’amicizia che li lega. La vuole sempre accanto. Da quando c'è Caroline, Stefano non separa più nettamente la vita privata e quella lavorativa". La rivista Diva e Donna, però, rilancia e sgancia un'altra "bomba": " Caroline potrebbe essere già in attesa di un figlio. Negli scatti appare splendida, con il suo viso dai lineamenti da bambola e le curve appena addolcite ".

La China è incinta di Icardi? Wanda Nara spoilera la gravidanza: "Mi ha chiamato lui per dirmelo

Wanda Nara l'ha combinata grossa. Durante un'intervista rilasciata ai media sudamericani l'argentina ha spifferato che Mauro Icardi e la fidanzata Eugenia Suarez sono in attesa di un bambino. Peccato che i diretti interessati non abbiano ancora annunciato nessuna gravidanza. Gaffe o vendetta poco importa, il fatto rimane.

Se è incinta? Sì, lo so già ma non parlerò di cose che non mi riguardano. Non è una "bomba", mi hanno chiamato per informarmi".

Da giorni si vociferava della presunta dolce attesa de La China e a domanda diretta dei giornalisti Wanda si è lasciata sfuggire la conferma: "Accortasi della gaffe Nara si è dileguata concludendo l'intervista, ma ormai il danno era fatto.