La domenica che ha visto il rientro di Cantocorale e Swipe up. Il maschio, Numero Uno del galoppo italiano, è rientrato come suo solito ovvero senza sussulti. La Principessa del Regina Elena, dopo l'infortunio è rientrata alla grande, a un naso da chi ha vinto. Di seguito la cronaca delle corse più importanti degli ippodromi metropolitani.

La cronaca delle corse di Roma Capannelle

Premio “Carlo Chiesa”, condizionata sulla distanza dei 1.200 metri per cavalli femmine di 3 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 8. Cronaca della corsa: Super prestazione di Talentuosa che sfrutta il vantaggio di peso…vince lasciando le altre a distanza siderale. Delude Sphere of fire che chiude ultima. Seconda Beautiful Mistake, terza God Save e quarta Mamaheart. Tempo della vincitrice 1m09’20”. Quote al totalizzatore: Vincente: 2,57 Piazz.: 1,67 3,09 3,65 Acc.: 15,96 Trio: € 169,92.

Premio “Luigi Camici”, condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli femmine di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 6 (rit. Incantatrice). Cronaca della corsa: In testa va White lips che gradua a piacimento, Alessio Satta si fa affiancare da Deadline e Swipe Up che lo passano in piena spinta…quarta Happiness therapy a debita distanza. Tripletta della Endo botti galoppo. Molti buono il rientro della vincitrice del Regina Elena 2022. Tempo della vincitrice: 1m40’30”.

Quote al totalizzatore: Vincente: 2,97 Piazz.: 1,42 1,83 Acc.: 8,60 Trio € 19,99

Premio “San Giuseppe”, condizionata sulla distanza dei 2.100 metri per cavalli 3 di anni, hanno accettato l’ingaggio in 7. Cronaca della corsa: Movimenta la corsa Shekerando che va subito in testa seguito dal favorito El patron Pepe. Ai 500 metri finali i due alzano bandiera bianca. Scatto di Goldenas che lascia sul posto gli avversari ed è promosso a pieni voti. Adesso lo aspettiamo il 21 maggio al Derby Italiano. Secondo un ottimo Azzardo, terzo Morning glory, quarto Plotter. Tempo del vincitore: 2m12’30”. Quote al totalizzatore: Vincente: 2,22 Piazz.: 1,73 2,02 Acc.: 6,79 Trio: € 55,06

Premio “Cloridano”, Handicap principale cat. B sulla distanza dei 1.200 metri per cavalli di 3 anni, hanno accettato l’ingaggio in 12. Cronaca della corsa: Prima della partenza Zar Bitter scappa in libertà. In partenza è lo stesso Zar bitter a fare l’andatura, ai 200 finali scatta prepotente Sicilia Cabaret che batte di giustezza uno Zar Bitter scatenato. Terza Royal Lea, quarto Robella. Tempo del vincitore: 1m10’ 03”Quote al totalizzatore: Vincente: 6,72 Piazz.:2,63 4,17 3,53 Acc.: 58,26 Trio: € 271,61

La cronaca delle corse di Milano San Siro

Premio “Sala del Camino”, condizionata sulla distanza dei 1.800 metri per cavalli femmine di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 6. Ecco com'è andata: Dolce Napoli chiude da favorita e rispetta il pronostico, in testa da un capo all’altro. Negli ultimi 300 metri ribatte tutta strada a Primi ordinis, buonissima seconda. Terza l’altra favorita Wintry Flowers, quarta una coriacea Aristovic. Interpretazione perfetta di Sergio Urru che porta la sua allieva alla terza vittoria consecutiva impreziosita dal rientro dopo 133 giorni di stop. Quote al totalizzatore: Vincente: 2,50 Piazz.: 1,87 4,00 Acc.: 17,27 Trio: € 32,25

Premio “Canter 1920”, condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 7. Cronaca della corsa: Some Respect a far l’andatura, seguito da Air Bud, non Succede nulla fino ai 400 metri finali dove Aggenstein esce dalla scia dei due e piazza uno scatto imparabile. Al suo posteriore si avvicinano Lord Sakai e Terrible land, quarto Air Bud rimasto in quota. Il Campione Cantocorale ha rispettato il programma ovvero il suo rientro è senza sussulti, fuori dal marcatore ma era prevedibile, anche se ci poteva aspettare qualcosa in più. Quote al totalizzatore: Vincente: 4,09 Piazz.: 2,77 5,79 Acc.: 43,28 Trio: € 159,27

Per quanto riguarda la speciale classifica dei fantini, sugli scudi Alberto Sanna, che ne vince tre.

Promossi a pieni voti: Talentuosa, Deadline, Goldenas, Dolce Napoli, Aggenstein; Sicilia Cabaret

Promossi: Swipe Up, Primi Ordinis, Lod Sakai, Zar Bitter

Bocciati: El patron pepe, Cantocorale