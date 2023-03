Dai lampi di Dubai alle conferme di Roma

Diamo uno sguardo a come sono andate le cose a Medjan (Emirati Arabi), nella manifestazione più ricca al mondo. Ecco tutti gli arrivi e i commenti delle nove corse. La prima riservata ai purosangue arabi e le altre otto ai purosangue inglesi (6 GR1 e 3 GR2). A seguire i risultati delle corse italiane più importanti.

Prima Corsa - DUBAI KAHAYLA CLASSIC SPONS. BY EMAAR - GR1 (psa) Dot. $ 1 mil. m. 2000 (sabbia). 1° Hayyan (FRA), 2° Barakka, 3°First Class, 4° Dergham A. (7 2 5 3). Quote: Vin 11,70 Piazzati: 3,10 6,00 1,40

Seconda Corsa - GODOLPHIN MILE SPONS. BY ONE ZAABEEL - GR2 Dot. $ 1 mil. m. 1.600 (sabbia). 1° Isolate (USA), 2° Law of Peace, 3° Atletico el culano, 4° Bathrat Leon (8 10 1 2) Quote: Vin 3,70 Piazzati: 1,63, 6,00 24,00

Terza Corsa - DUBAI GOLD CUP SPONSORED BY AL TAYER MOTORS - GR2 Dot. $ 1,5 mil. m. 3.200 (erba). 1° Broome (IRE), 2° Siskani, 3° Subjectivist 4° Ardakan (il vincitore del Derby Italiano 2022) (2 9 10 13). Quote: Vin 10,25 Piazzati: 2,90, 1,55 3,30 Tempo: 3m 16’83” Il 7 anni irlandese, come suo solito, lotta e strappa un gran risultato, regolando Siskani di mezza lunghezza. Un meritato premio alla carriera, bravissimo!

Quarta Corsa - AL QUOZ SPRINT SPONS. BY AZIZI DEVELOPMENTS - GR1 Dot. $ 1,5 mil. m. 1.200 (erba). 1° Danyah (IRE), 2° The Astrologist, 3° Al Suhail, 4° Sigh Success (3 12 1 11) Quote: Vin 34,00, Piazzati: 5,50 3,30 1,40 Tempo: 1m 08’83”.

Quinta Corsa - UAE DERBY SPONS. BY ATLANTIS THE ROYAL - GR2 Dot. $ 1 mil. m. 1.900 (sabbia). 1° Derma Sotogake (JPN), 2° Dura Erede, 3° Continuar, 4° Perriere (5 6 4 11). Quote Vin 5,10 Piazzati: 1,85 3,30 6,00. Tempo: 1m 55’81”. Cappotto Giapponese, niente altro da aggiungere, i primi quattro arrivano tutti dal Sol levante.

Sesta Corsa - DUBAI GOLDEN SHAHEEN SPONS. BY NAKHEEL - GR1 Dot. $ 2 mil. m. 1.200 (sabbia). 1° Sibelius (USA), 2° Switzerland, 3° Gunite, 4° Justin (10 13 2 3). Quote: Vin 9,10 Piazzati: 2,50 1,70 2,70. Tempo: 1m 08’62”. Filtra allo steccato e beffa tutti. Switzerland è buon secondo dimostrando feeling con la corsa che l’anno scorso aveva vinto.

Settima Corsa - DUBAI TURF SPONS. BY DP WORLD GR1 $ 5 milioni (la ripartizione del montepremi 1° $2.900.000 2° $1.000.000 3° $500.000 4° $250.000 5° $150.000 6° $100.000 7° $50.000 8° $ 50.000) m. 1.800 (erba). 1° Lord North (IRE), 2° Danon Beluga, 3° Nation Pride, 4° Shirl’s Speight. (7 2 9 14) Quote: Vin 6,00. Piazzati: 2,30 2,90 2,30 Tempo: 1m 47’39”. Il castrone di 7 anni vince per la terza volta consecutiva la corsa (2021-2022-2023) in sella l’unico, insuperabile stratosferico Lanfranco Dettori.

Ottava Corsa - LONGINES DUBAI SHEEMA CLASSIC - GR1 $ 6 milioni (la ripartizione del montepremi 1° $ 3.480.000 2° $ 1.200.000 3° $ 600.000 4° $ 300.000 5° $ 180.000 6° $ 120 .000 7° $60.000 8° $ 60.000) m 2.410 (erba). 1° Equinox (JPN), 2° West Over, 3° Zagrey (7 8 9) Quote: Vin 2,10 Piazzati: 1,17 2,10 8,40 Tempo: 2m 25’65”. Equinox da un capo all’altro senza sentire mai la frusta, vince fermando. Mostruoso!

Nona Corsa DUBAI WORLD CUP - GR1 $ 12 milioni (la ripartizione del montepremi 1° $ 6.960.000 2° $2.400.000 3° $1.200.000 4° $600.000 5° $360.000 6° $240.000 7° $120.000 8° $120.000) m. 2.000 (sabbia). 1° Ushba Tesoro (JPN), 2° Algiers, 3° Emblem Road, 4° T O Keynes (14 1 6 13). Quote: Vin 10,25, Piazzati: 4,75 1,70 3,90. Vincono i Giapponesi con il cavallo che non ti aspetti, Ushba Tesoro, figlio di Orfevre, scatta ai 300 metri finali e vince comodo. Algiers, il controfavorito anticipa l’arrivo e come spesso succede a vincere è un altro. Country Grammer, il favorito non è mai stato protagonista ed anche questo spesso succede.

Classifica Fantini: 2 Vittorie per Ryan Moore e Cristophe Lemaire, 1 Vittoria per O. Chavez, T. Gaffalione, D. O’ Neil, L. Dettori, Y. Kawada. Quote fisse Snai.

A Siracusa

Nella corsa più ricca della giornata, il premio “Italian’s got Talent”, condizionata da € 11.000 sulla distanza dei 1.500 metri, il buon Biederman torna alla vittoria ma non con i colori di Dormello bensì con quelli di Vincenzo Caruso. La giubba è cambiata, la classe è rimasta. Il baio di 8 anni, con una corsa di testa e in accelerazione costante, non si lascia mai avvicinare; alla fine saranno due le lunghezze di distacco inflitte a Jo Condor, terzo Bakoel coffee (2 5 1). Quote al totalizzatore: Vin 3,27 Piazzati: 1,98 2,55 Accoppiata 6,02. Trio € 60,93.

Domenica a Roma

Corsa n. 3 “Premio Daumier”, supercondizionata da € 31.900 sulla distanza dei 1.600 metri riservata ai maschi, Vero Atleta rientra alla grande, vince con facilità e lascia agli avversari le briciole. Buon secondo Wide Sea che conferma di essere un buon soggetto. (6 7 4). Tempo: 1m 37’ 55”. Quote al totalizzatore: Vin 1,51 Piazz. 1,30 1,58 Acc. 2,40 Trio € 8,08.

Corsa n. 4 “Premio Torricola”, supercondizionata da € 31.900 sulla distanza dei 1.600 metri riservata alle femmine, Shavasana domina da un capo all’altro. Nessuna riesce ad avvicinarla. Vince dimostrando di essere almeno due categorie superiore al lotto delle avversarie (5 7 1). Tempo 1m 37’79”. Quote al totalizzatore: Vin. 1,81 Piazz. 1,37 3,28 Acc. 6,29 Trio € 28,47.

A Pisa

Corsa n. 3 -Premio “Rotary club San Giuliano Terme”, handicap da € 13.200 sulla distanza dei 1.500 metri. Infernale, Breguet man, Enchanted love (3 2 7). Quote al totalizzatore: Vin. 3,10 Piazz. 2,51 2,28 Acc. 10,03. Trio € 71,96.

Corsa n. 4 - Premio “San Rossore Turf Club”, handicap da € 13.200 sulla distanza dei 2.000 metri. Viburno, Soul Sister, Mondorosa (2 1 6). Quote al totalizzatore: Vin. 3,76 Piazz. 2,19 2,15 Acc. 12,28 trio € 94,79.

Corsa n. 5 - Premio “Lions Club Certosa” handicap da € 13.200 sulla distanza dei 1.200 metri. Kodiac Blue, Mr Bisso, All’alba vincerò (1 5 2) Quote al totalizzatore: Vin. 3,39 Piazz. 1,90 2,89 Acc. 30,83 (1-5). Arrivederci al 133° Premio Pisa.