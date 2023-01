Divertimento e spettacolo a Siracusa e Pisa

Tempo bello e corse decisamente divertenti il giorno di Befana a Pisa e Siracusa. Riportiamo gli arrivi delle sfide più importanti perché la nostra rubrica è per appassionati che fanno della qualità il loro credo. E solo la qualità può salvare il comparto, non ce ne vogliano gli altri ma così è e sarà. Infatti in questi giorni è scattato l’allarme declassamento, un vero e proprio flagello se dovesse accadere. Noi possiamo solo sperare che non accada ma nel mondo dove il rating regna sovrano, la possibilità non è così remota, staremo a vedere e vi informeremo prontamente in qualsiasi caso.

A Siracusa, Premio Mazzarella: Axcelator batte in un arrivo molto stretto Keniote e Only time. Corsa bellissima in un perfetto stile siciliano, un testa a testa a tre veramente vibrante. I tre separati da un collo. Quota vincente totalizzatore: 4,81.

A Pisa, Premio Ennio Rinaldi: Budrio non delude e vince con facilità, almeno 2 le lunghezze sul secondo Sauze d’oulx. Quota vincente totalizzatore: 1,41. Premio Mnravel: Petarda batte il favorito Beau Saonis che conclude terzo, prima di lui Velo Dipinto. Quota vincente totalizzatore: 2,40 Premio Belbuk: Bad Drake batte Don Carlo e si riprende quello che in piano non era riuscito a raccogliere, vince con facilità. Terzo il contro favorito Vaslorey. Il favorito Red Coral, dopo uno stop di 104 giorni, finisce mestamente settimo. Quota vincente totalizzatore: 3,97.

In merito ai fantini, a Siracusa un bel doppio firmato Giuseppe Manuele (Easy dei Grif e Rusalka) e Giuseppe Cannarella (Axcelerator ed Edgar Linton). A Pisa, grande prestazione di Dario Di Tocco che firma un bellissimo tris (Budrio, Secret risk e e Soul Sister) confermandosi il fantino più in forma... e se il buongiorno si vede dal mattino, Dario Junior può definitamente spiccare il salto. Facciamo un pronostico: l’ultima settimana di marzo non sarà in Italia!

La settimana di galoppo prosegue con il sabato di Siracusa e la domenica di Pisa San Rossore. A Siracusa sei corse in programma, per qualità ed interesse segnaliamo: Premio Europa, una corsa handicap per cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 1.700 metri, con una dotazione di 9.900 euro e 7 partenti: N.F.: i pesi alti Vega Magic e Tell William.



A Pisa 6 corse, per qualità ed interesse segnaliamo: Premio Giacinto Fogliata, una corsa per debuttanti di 3 anni sulla distanza dei 2.000 metri, con una dotazione di 9.900 euro e 12 partenti. La genealogia dice Billy the Glory da Olympic Glory e Goldenas da Goldern Horn, poi però le sorprese sono sempre dietro l’angolo.



Premio Filiera Ippica Toscana, una corsa condizionata per i 4 anni ed oltre sulla distanza dei 1.200 metri, con dotazione di 12.100 euro. Corsa per velocisti aperta a tutte le soluzioni, i nostri favoriti: Sphere of Fire, Rooster e Liborio.