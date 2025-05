Missile degli Houthi contro l'aeroporto di Tel Aviv, scalo chiuso

Dal sito di Haaretz

Un missile è stato lanciato dallo Yemen contro Israele. Lo riferisce l’esercito israeliano, come riporta il Times of Israel. Le sirene di allarme aereo hanno iniziato a suonare in tutto il centro di Israel e a Tel Aviv.

Il missile è caduto nella zona dell’aeroporto Ben Gurion. L'Idf ha lanciato diversi intercettori contro il missile, senza riuscire a neutralizzarlo. Al momento si segnala un ferito. Lo scalo è stato chiuso per motivi di sicurezza.

- articolo in aggiornamento -