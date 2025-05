Michelle Hunziker in love, Tony Effe e il tattoo per la figlia, Amanda Leccio e Iago Garcia è scoppiato l'amore

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra settimana ricca di gossip si è appena conclusa. C'è chi frequenta un noto imprenditore (Michelle Hunziker), chi ufficializza la relazione (Emanuele Filiberto di Savoia), chi spoilera tutto sulla figlia (Tony Effe) e chi annuncia il fidanzamento (Amanda Lecciso e Iago Garcia).

Michelle Hunziker e Stefano Rosso paparazzati insieme, è amore?

Dopo Alvise Rigo e Ugo Brachetti Peretti, Michelle Hunziker è stata avvistata al fianco di un altro volto noto dell'imprenditoria lombarda: Stefano Rosso. Il figlio del patron di Diesel (ed ex compagno di Francesca Chillemi) è stato paparazzato in compagnia della conduttrice svizzera e c'è chi è pronto a giurare che tra i due non ci sia solo un'amicizia in corso. I fotografi della rivista Diva e Donna hanno pizzicato Rosso e Hunziker per le vie di Milano con la figlia di lui e non sarebbe la prima volta che la coppia si fa vedere in giro insieme. " Tra i due sembra esserci una inaspettata familiarità", suggerisce il settimanale, che rivela: "L'imprenditore appare sempre più spesso accanto a Michelle". Sarà lui l'uomo che ha rubato il cuore della conduttrice?

Emanuele Filiberto di Savoia, prima uscita (ufficiale) con la fidanzata

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal non si nascondono più. Dopo mesi di rumor, foto rubate e dichiarazioni fuorvianti, l'erede di casa Savoia e Miss Messico '88 hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia in occasione di una cena di Gala a Montecitorio. Quasi in imbarazzo davanti ai fotografi, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di immortalarli insieme, Emanuele Filiberto e Adriana Abascal hanno mostrato una grande sintonia tra sorrisi e gli sguardi complici mentre cenavano e, successivamente, assistevano al Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano. Lo scorso gennaio, quando era stato paparazzato insieme a Abascal in teneri atteggiamento, aveva confermato la separazione dalla moglie, Clotilde Courau. Ma chi parlava solo di un semplice flirt con Adriana si dovrà ricredere.

Tony Effe, il dettaglio social: si è già tatuato il nome della figlia (Priscilla)

Neppure il tempo di annunciare l'arrivo della bimba che l'influencer Giulia De Lellis porta in grembo e papà Tony Effe è già passato dagli studi del suo tatuatore. A svelare il retroscena è un dettaglio emerso nel post pubblicato dalla coppia, nel quale Giulia e Tony hanno confermato la tanto chiacchierata gravidanza. Sul viso del trapper romano sotto l'orecchio destro spicca infatti il nome della figlia: Priscilla. Tony Effe ha deciso di anticipare i tempi e invece di attendere la nascita della sua bambina ha preferito spoilerare il nome prima che lo facessero le riviste di gossip. Sempre per evitare spoiler - vista la recente polemica di De Lellis - la coppia ha scelto di saltare a piè pari il party per il gender reveal, che va tanto di moda tra le star del web, svelando subito il sesso della nascitura.

Amanda Lecciso e Iago Garcia, è scoppiato l'amore: galeotto il GF Vip

Dalla Grande Fratello Vip è nata un'altra coppia. Dopo Helena e Javier anche Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno iniziato a frequentarsi lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Negli scorsi giorni si era parlato di una cena romantica e di foto private, che avevano fatto incuriosire i fan, ma ora la conferma che la storia è sbocciata è arrivata proprio dalla sorella di Loredana Lecciso.

Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. Stiamo molto bene e piace molto alla mia famiglia

Ospite di "Boom" di Alfonso Signorini, Amanda ha svelato che sta vivendo un momento magico con l'attore spagnolo nella sua terra, la Puglia. "", ha assicurato Lecciso.