Il caldo sta per essere spazzato via: arrivano piogge e nubifragi, ecco dove

Possiamo dire arrivederci ai 30°C che hanno interessato gran parte della penisola soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato: come mostrano le immagini satellitari è in arrivo una perturbazione che scaccerà il caldo anomalo di questi giorni che ha catapultato alcune zone d'Italia in piena estate. Il passaggio non sarà "indolore" ma accompagnato da temporali, grandinate, locali nubifragi e un sensibile calo termico.

In arrivo lo "scossone"

L'anticiclone africano protagonista degli ultimi giorni batte in ritirata a causa della discesa di aria molto fresca dall'Europa settentrionale: sarà questa che darà vita a nubi imponenti foriere di maltempo e la formazione di una circolazione di bassa pressione che sarà responsabile di una netta inversione di tendenza. " Tra domenica 4 e lunedì 5 maggio è atteso il primo scossone: una perturbazione atlantica attraverserà il Nord e parte del Centro, portando con sé piogge e temporali sparsi. Il clima, di conseguenza, si rinfrescherà, con un calo delle temperature di circa 5-7 gradi rispetto ai valori attuali. Al Sud, invece, l’aria calda terrà ancora banco, complice una minore influenza del maltempo", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it.

Il pericolo di temporali e nubifragi

Per quanto riguarda i fenomeni, a essere direttamente esposte saranno le regioni centro-settentrionali perché si verranno a trovare in una sorta di "confine" tra l'aria calda più a Sud e il fresco in quota che arriva da Nord. Ecco che avverranno contrasti importanti e potenzialmente pericolosi specialmente su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Toscana dove pioverà in maniera abbondante con temporali e locali nubifragi. " Non solo, potrebbero venirsi a creare le condizioni per i temibili downburst, si tratta di fortissimi venti lineari in uscita dal sistema temporalesco con raffiche fino a 100 km/h".

La tendenza successiva

La settimana in arrivo, dunque, si aprirà in maniera instabile e a tratti perturbata e non si tratterà soltanto di una toccata e fuga: l'esperto sottolinea che il maltempo si verificherà tutti i giorni almeno fino a giovedì 8 maggio. Ciò non significa che non mancheranno ampie schiarite e pause asciutte ma con l'instabilità dietro l'angolo è bene avere sempre con sé un ombrello.

Successivamente potrebbe aprirsi una fase atmosferica più stabile ma per i dettagli è bene attendere i prossimi aggiornamenti. In conclusione, un cenno alle temperature che torneranno entro le medie del periodo e localmente al di sotto soprattutto durante i fenomeni piovosi.