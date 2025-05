Internazionali d'Italia al via: ecco cosa c’è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai il conto alla rovescia si può dire concluso: gli Internazionali d'Italia prendono ufficialmente il via lunedì 5 maggio con il sorteggio del tabellone maschile previsto alle ore 12 dove si conosceranno tutti gli incroci dei nostri azzurri e dei migliori tennisti al mondo.

Il potenziale cammino di Sinner

Tra poche ore, poi, arriverà anche il momento più atteso da milioni di tifosi del nostro Jannik: la fine della squalifica e il pieno rientro nelle competizioni Atp che coincide anche con l'inizio del torneo al Foro Italico. Alle ore 16 di lunedì Sinner risponderà alle domande dei giornalisti in sala stampa mentre alle ore 19 sarà possibile ammirare il suo primo allenamento sul campo Centrale. Come numero uno del mondo, però, si può già ipotizzare un possibile percorso prima del sorteggio: Alcaraz e Fritz, rispettivamente numero tre e quattro del mondo potrà incontrarli soltanto a partire dalle semifinali mentre il numero due, Alexander Zverev, soltanto in finale.

Avversari ostici ai quarti finale perché compresi nella fascia tra il numero 5 e 8 de mondo, quindi Draper, de Minaur, il derby azzurro con Musetti (da lunedì in top ten) oppure Rune. Agli ottavi di finale potrebbe trovare sulla sua strada tennisti come Fils, Dimitrov, Tiafoe e Ruble mentre si può ipotizzare un derby agli ottavi di finale con uno tra Berrettini o Cobolli.

Gli azzurri al Foro Italico

Non c'è, ovviamente, soltanto Sinner ma è molto folta la squadra dei tennisti italiani agli Internazionali di quest'anno: del tabellone maschile faranno parte Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Fabio Fognini, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Federico Cinà. Nel tabellone femminile ecco Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Sara Errani, Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone, Tyra Caterina Grant, Federica Urgesi e Arianna Zucchini.

Il calendario degli Internazionali

Dopo gli allenamenti di domenica 4 e lunedì 5 maggio, si entra nel vivo da martedì 6 maggio con le prime gare di qualificazioni Atp e Wta che proseguiranno anche mercoledì 7 maggio; giovedì 8 e venerdì 9 ecco gli incontri del primo turno del tabellone principale mentre sabato 10 e domenica 11 il secondo turno; lunedì 12 maggio si disputerà il terzo turno e da martedì 13 avranno inizio gli ottavi di finale. Si inizia a restringere il cerchio mercoledì 14 e giovedì 15 con le gare dei quarti di finale a cui seguiranno le semifinali venerdì 16 maggio mentre sabato 17 è prevista la finale femminile, domenica 18 la chiusura del torneo con la finale maschile.

Dove vedere le gare in tv

Tutte le gare degli Internazionali d'Italia saranno trasmesse sui canali di Sky Sport e, in streaming, su Sky Go e Now Tv: tutto il torneo

sarà visibile anche su Tennis Tv e in chiaro sul canale Rai Due che trasmetterà una gara al giorno per un totale di 11. Le gare del torneo femminile, invec, si potranno vedere su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.