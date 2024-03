A Dubai per scrivere la storia del galoppo mondiale, a Milano e a Roma per un posto al sole

Prima di parlare dei migliori della settimana abbiamo l’obbligo di ricordare Berenson e Dazzling Des: i due cavalli hanno subito due infortuni gravi e sono passati a miglior vita, il primo sulla pista di Treviso, il secondo su quella di Varese. Dobbiamo domandarci se tali incidenti siano solo fatti fortuiti oppure se lo stato non perfetto delle piste abbia inciso sull’accaduto. È lecito porsi la domanda ma non sta a noi indagare e trovare la risposta, possiamo auspicare che il Ministero lo faccia per il benessere degli animali, dei fantini e di tutto il movimento. Lasciar passare sotto traccia questi avvenimenti equivale a dichiararsi colpevoli.

I migliori della settimana

Mercoledì 27/3 a Varese

Dagoberto, il castrone della Grizzetti galoppo domina la sua prova, Dario Di Tocco lo interpreta alla perfezione.

Giovedì 28/3 a Pisa

Robbiate fa un bel numero e regala a Dario Di Tocco un bel triplo in giornata. Il fantino pisano è sempre più determinante e vincente.

Venerdì 29/3 a Roma

Amorevole rientra nel premio Sinni sui 1.200 metri in pista dritta e desta un'ottima impressione, coast to coast senza affanno, molto bene. Bravo anche Dario Vargiu nel graduare sapientemente la sua allieva...

Gran grey anch'esso al rientro, fa i primi 800 in pieno controllo e gli ultimi 400 in canter, gli altri spersi per la pista. Un rientro con i fiocchi. Alessio deve solo farsi portare

Sabato 30/3 a Milano

Una riunione che sa di speranza, la classe 2021 si confronta sulla distanza del miglio, Premio Gardone riservato ai maschi e Premio Seregno riservato alle femmine.

Nel 2023 emersero Saputello nel Gardone (8 partenti) ed Estrosa (6 partenti) nel Seregno, successivamente il maschio ottenne un 4° posto nel Premio Parioli mentre la femmina un 2° posto nel Premio Regina Elena. Le edizioni 2024 avranno 6 partenti ciascuno.

Commento tecnico : Master, al rientro dopo la grande vittoria nel Premio Berardelli, conoscendo Stefano Botti sarà sicuramente all’altezza. Barno arriva all’appuntamento con una vittoria in Handicap sul terreno pesante di Roma, non sembra però poter impensierire i migliori. Interstellar, il 3 marzo si è tolto la qualifica di maiden, vincendo a Pisa con facilità. Maturlo al rientro, nel gran criterium fece una buona prestazione ancorché quinto. Spanish Rock è lo straniero di turno, in Inghilterra non è stato un fenomeno e ha corso solo sulla distanza dei 1.200 metri. The Broker è la scelta di Filippo Marras, cavallo che ha dimostrato di avere mezzi, atteso alla prova di maturità.

Commento tecnico : Eternal blossom ha dominato l’ultimo ingaggio sul terreno pesante di San Rossore (Pisa). Fai tu al rientro ha chiuso il 2023 vincendo in Hl, la figlia di Exert eye sarà sicuramente protagonista. Nomellina, croce e delizia di Riccardo Santini: i mezzi fisici ci sono ma la testa ci sarà? Princess Chizara, al rientro dopo 106 giorni di stop si piazza terza nel Premio Ceprano, sicuramente in progresso. Sioux life è la scelta di Endo Botti e Cristiana Brivio, i mezzi e i titoli ci sono, il fantino pure: favorita. Sujaya, sc. Camelot, allenatore Bruno Grizzetti, la figlia di Helmet può correre molto bene.

Sabato 30/3 a Dubai

liberty island (fonte Japan Racing Association)

Kermesse da 30 milioni di dollari, nove corse stellari, le ultime due prove ne assegnano 18…”Dubai Sheema Classic” e “Dubai World Cup”. La prima sulla distanza classica dei 2.400 metri sull’erba, la seconda sui 2.000 metri ma sulla sabbia.

"Dubai Sheema Classic", 12 al via, favorita è Liberty Island, controfavorito Auguste Rodin. Secondo i bookmakers di tutto il mondo sembra un macht-race ovvero gli altri anche se non ci fossero sarebbe lo stesso, ma il risultato non è così scontato, nel 2021 vinse Mishriff, nel 2022 Shahryar, nel 2023 il fuoriclasse Equinox (foto di copertina), vincerenno ancora i giapponesi?

In conclusione, visto che nell’edizione 2024 non c’è Equinox, attenzione a non sbagliare i parziali perché ci sono degli ottimi scattisti.

"Dubai world Cup", 12 cavalli al via. La corsa non è niente di meno che la rivinciata della Saudi Cup, visto che al via ci sono il primo e il secondo arrivato, Senor Buscador e Usbha Tesoro, che è anche il detentore del titolo. I 200 metri in più dovrebberero avvantaggiare il giapponese che dopo questa apparizione andrà sicuramente a fare lo stallone in terra nipponica. Se vincesse entrerebbe di diritto tra i primi 5 cavalli più ricchi di tutti i tempi e potete scommetterci che ci proverà. Altri che renderanno la vita dura al Samurai sono Kabirkhan beniamino di casa, gli altri giapponesi, comandati da Derma Sotogake… attenzione a Crupi, Todd Pletcher potrebbe fare il colpo grosso.

Lanfranco Dettori, che ha già vinto questa corsa 4 volte con Dubai Millennium (2000), Moon Ballad (2003), Electrocutionist (2006) e Country Grammer (2022), sarà in sella a Newgate, 4 anni americano da Into Mischief e Majestic Presence. Lanfranco Dettori e Bob Baffert direttamente dalla serie “attenti a quei due!”

Usbha Tesoro ce la farà a fare un leggendario bis, confermando la prova del 2023? Se sì, andrà a fare compagnia a Thunder Snow, unico cavallo che ha vinto la corsa due volte (2018, 2019).

Domenica 31/3 a Firenze

Convegno inaugurale all'ippodromo delle Cascine, inizio della riunione alle 15.35 con sei corse in programma. Segnaliamo le più interessanti: la quinta (il Premio Granducato di Toscana) e la sesta (il Premio Davidoff). Il Premio Toscana mette a confronto i velocisti di tre anni, quasi tutti al rientro, noi segnaliamo Caiddu e Nunu. Il Premio Davidoff, handicap, vede sfidarsi gli anziani sul doppio chilometro: 12 al via, tutti con buone chance di emergere. Nf: la scuderia di Francesca Turri, a seguire Slowmotion e Billy the glory.

Lunedì 1/4 a Roma

Altra riunione della speranza, sempre la classe 2021 a confronto, stessa distanza ma pista diversa. Il Premio Daumier per i maschi, il Premio Torricola per le femmine.

Nel 2023 emersero Shawasana che poi andò a vincere Regina Elena ed Oaks e Vero Atleta che con Lanfranco Dettori in sella vinse il Premio Parioli.

Commento tecnico : Melfi è al rientro dopo la vittoria del 54° Criterium di Pisa. Supereroe è alla terza del 2024, le prime due sono state molto incerte. Blackchester vince la maiden al rientro, può continuare la serie postivia. Diomede al rientro, certamente protagonista. Jose al rientro, la qualità c’è, l’allenatore e il fantino pure. Lancieri vince sulla sabbia di Vareseal rientro. My immortal altro cavallo targato Stefano Botti, la corsa sembra difficile. River spot ha vinto alla sua seconda uscita a Napoli, in sella Alberto Sanna e questo è un punto a favore. Super Matteo stecca l’ultima, può provare a rifarsi.

Commento tecnico : Mysterious Shadow è la pupilla di Endo Botti e parte favorita per rimanere tale. Aretha Star a due anni ha fatto cose egregie, al rientro. Blast exit, alttra pedina di Endo Botti di proprietà di Michele Solbiati, al rientro a Pisa è andata bene, si attendono ulteriori progressi. Grand saxon, questa è la sua quarta corsa del 2024, nelle precedenti è andata bene, la categoria però era inferiore. Greater queen dalla Sicilia e non per caso ma da dominatrice dell’isola.

vince al debutto, rientra dopo 101 giorni ma non da acuti,seconda al debutto, prima successivamente…può stupire.