Egonu, non è tempo di pensare al futuro. Affossa Milano che sarà il suo prossimo club

Se, per ipotesi, dalle parti di Milano avesse albergato qualche recondito dubbio sulla bontà della «operazione-Egonu», la serata di Istanbul dovrebbe averlo fugato senza possibilità di smentita. Nell`andata dei quarti di Champions League donne di volley, Paola non ha fatto sconti a quella che sarà la sua nuova squadra nella prossima stagione, prendendo letteralmente a pallate Orro e compagne, indirizzando sul binario turco la qualificazione alla semifinale.

C`era grande attesa per vedere all`opera la stella azzurra, contro quel Vero Volley che ha messo sul piatto un contratto da circa un milione di euro a stagione per assicurarsi il ritorno in Italia della fuoriclasse della nazionale, emigrata in Turchia la scorsa estate. Per il momento, però, Egonu (foto) sembra focalizzata sul presente, a giudicare dalla prestazione con la quale ha trascinato il VakifBank Istanbul di coach Guidetti. Una partita perfetta quella di Paola, chiusa con 21 punti a referto e un eccellente 68% di efficienza in attacco che non ha lasciato scampo alla difesa di Milano.

Il 3-0 finale è la fotografia della schiacciante superiorità delle turche, che obbligano il Vero Volley a compiere un`impresa nel match di ritorno. Martedì prossimo a Milano servirà un successo in casa per 3-0 o 3-1 per portare la sfida al golden set decisivo per la qualificazione. La vincente incontrerà una tra Conegliano e Fenerbahce: stasera sfida di andata a Istanbul.