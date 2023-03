Al via gli Europei di atletica, non c'è solo Jacobs. Tutti gli azzurri a caccia di una medaglia

Iniziano oggi a Istanbul gli Europei Indoor di atletica, in programma fino a domenica 5 marzo. Attesi 593 atleti (301 uomini e 292 donne) da 47 Nazioni, tra loro ben sette campioni olimpici tra pista e pedane. Dei campioni a cinque cerchi uno è italiano: Marcell Jacobs, oro nei 100 metri a Tokyo 2020 ma anche campione europeo e mondiale dei 60 indoor. Il capitano della squadra azzurra dovrà confermare il suo valore e dimostrare che la clamorosa sconfitta subita una settimana fa agli Assoluti di Ancona dall'emergente Samuele Ceccarelli, 6"54 contro 6"65, è soltanto un incidente di percorso.

Gli azzurri a caccia di una medaglia

Saranno 49 gli azzurri in gara a Istanbul. In una manifestazione che ha sempre portato fortuna all’Italia - miglior bottino a Milano ’82 con tre ori, due argenti e due bronzi mentre più medaglie a Goteborg ’84 con otto ma un solo oro, quello di Donato Sabia negli 800 - anche stavolta sono diversi gli azzurri che potrebbero salire sul podio. Oltre Jacobs proprio nei 60 metri il nome da tenere d’occhio è quello di Samuele Ceccarelli, capace di battere l’olimpionico agli Assoluti.

Nel salto in alto maschile non ci sarà Gianmarco Tamberi, ma al femminile occhi puntati su Elena Vallortigara, già medaglia di bronzo ai Mondiali all’aperto. Rimanendo in ambito femminile potranno puntare ad una medaglia Roberta Bruni nel salto con l’asta, Larissa Iapichino nel salto in lungo, Sinta Vissa nei 1000 metri, Ludovica Cavalli nei 3000 metri e la coppia formata da Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro nel salto triplo. Tra gli uomini invece si attendono exploit da Mattia Furlani nel salto in lungo, Stefano Sottile nell’alto, Claudio Stecchi nell’asta, Tobia Bocchi nel triplo, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso e Paolo Dal Molin nei 60 ostacoli.

Chi è in gara nella prima giornata

Sarà una prima giornata ricca d’azzurro agli Europei indoor di Istanbul. Sedici, in tutto, gli atleti italiani al via nella sessione inaugurale, tutti impegnati nei rispettivi primi turni di gara. Si comincia alle 17 italiane con gli 800 metri maschili che vedono protagonisti Catalin Tecuceanu e Simone Barontini. Alle 17.05 inizia la qualificazione del salto in alto con il bronzo mondiale Elena Vallortigara. Poco dopo, alle 17.12, è il momento dell’ingresso in pedana per il trio di pesisti azzurri Leonardo Fabbri, Zane Weir e Nick Ponzio. 800 metri femminili dalle 17.40, con due maglie azzurre alla ricerca della semifinale: spazio a Elena Bellò ed Eloisa Coiro. Triplo dalle 17.53, ed è la specialità che vedrà all’opera Tobia Bocchi e Simone Biasutti. Alle 18.30 si corre il primo turno dei 3000 femminili: l’Italia gioca le carte Nadia Battocletti, Ludovica Cavalli e Micol Majori per tentare l’accesso al turno decisivo. Il programma è completato dai 1500 maschili alle 19.05: tris azzurro formato da Pietro Arese, Ossama Meslek e Federico Riva.

Dove vedere gli Europei di atletica

Gli Europei Indoor di atletica leggera 2023 si disputano da giovedì 2 a domenica 5 marzo a Istanbul, Turchia. La rassegna continentale sarà trasmessa in Tv e streaming dalla Rai, che utilizzerà Rai 2, Rai Sport (canale 58) e Rai Play per coprire l’evento. Ecco gli orari e la copertura Tv e streaming da parte della Rai. Il telecronista sarà Luca Di Bella (Franco Bragagna è a Planica per i Mondiali di Sci Nordico).

Giovedì 2 marzo

16.55-18.30 diretta Tv Rai Sport

16.55-19.30 diretta streaming RaiPlay

Venerdì 3 marzo

06.55-11.15 diretta streaming RaiPlay

08.50-11.15 diretta Tv RaiSport

16.55-19.30 diretta Tv RaiSport

19.30-19.50 diretta streaming RaiPlay

Sabato 4 marzo

07.00-10.25 diretta Tv RaiSport

16.30-19.05 diretta Tv Rai 2

Domenica 5 marzo

08.00-12.00 diretta streaming RaiPlay

08.10-11.40 diretta Tv RaiSport

17.00-19.05 diretta Tv Rai 2