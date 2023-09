Eurovolley, oggi Italia-Olanda per un posto in semifinale: quando si gioca e dove vederla in tv

Ascolta ora: "Eurovolley, oggi Italia-Olanda per un posto in semifinale: quando si gioca e dove vederla in tv"

Continua la marcia dell'Italvolley agli Europei di pallavolo. Al PalaFlorio di Bari gli azzurri di De Giorgi sfidano l'Olanda per un posto in semifinale. I Campioni del Mondo e d'Europa in carica sono reduci da sei vittorie consecutive con il comodo successo per 3-0 contro la Macedonia del Nord agli ottavi di finale. Ora dovranno stare molto attenti contro gli olandesi, trascinati da un super Nimir Abdel-Aziz e che hanno regolato la Germania al tie-break dopo essersi fatti rimontare da 2-0.

Two electrifying quarter-finals in Bari to determine the last semifinalists! Poland and Serbia battling to stay in the quest for the title and defending champions Italy taking on fearless Netherlands !



Check out our preview https://t.co/94BGQafJLT pic.twitter.com/O8klmj4MRR — European Volleyball (@CEVolleyball) September 12, 2023

Le formazioni

Fefé De Giorgi sceglie la formazione tipo che negli ultimi due anni ha vinto il titolo iridato e la kermesse continentale: il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori titolari, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero.

Il gioco dell’Olanda, allenata da Roberto Piazza, punta tantissimo sull’attacco e sul servizio. Bisognerà bloccare gli Orange in fase offensiva e bloccarli al servizio per metterli seriamente in difficoltà. Ma soprattutto arginare il colosso Nimir Abdel-Aziz. Andrà prestata attenzione anche allo schiacciatore Bennie Tuinstra, dotato di colpi molto interessanti. Di banda è affiancato da Gijs Jorna, che solitamente si prende il peso principale della ricezione. Il palleggiatore è l’esperto Wessel Keemink. Da tenere d'occhio il centrale Fabian Plak, affiancato da Michael Parkinson. Il libero è Robbert Andringa.

ITALIA - Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso

OLANDA - Keemink-Abdel Aziz, Tuinstra-Jorna, Plak-Parkinson, Andringa

Il programma dei quarti di finale

Simone Giannelli e compagni, vogliono la qualificazione alla semifinale di Roma, contro la Francia, che ha battuto nettamente la Romania 3-0. L’altra partita nel capoluogo pugliese sarà il big match tra Polonia e Serbia: i polacchi sembrano avere una marcia in più, ma Wilfredo Leon e compagni dovranno stare molto attenti ai baldanzosi balcanici. Chi vincerà la sfida tra Polonia e Serbia incrocerà poi in semifinale la Slovenia vincitrice sull'Ucraina 3-1.

11 settembre a Varna

Francia vs Romania 3-0

Slovenia vs Ucraina 3-1

12 settembre a Bari

Italia vs Olanda

Serbia vs Polonia

Il programma di semifinali e finali

14 settembre a Roma

Francia vs Italia-Olanda

Slovenia vs Serbia-Polonia

Semifinali

16 settembre a Roma

Finale 3°/4° posto

Finale 1°/2° posto

Dove vedere la partita

Come da inizio torneo gli Europei di pallavolo saranno trasmessa in chiaro e in diretta dalla Rai. In tv sarà possibile seguire il match degli azzurri di De Giorgi collegandosi a Rai Sport HD alle ore 21.00. Possibilità anche per gli abbonati Sky che potranno vedere la partita sul canale 204 della piattaforma satellitare, Sky Sport Arena. Per il live streaming, Italia-Olanda è visibile gratis e in chiaro per tutti. Lo si può fare semplicemente collegandosi a RaiPlay e seguire in diretta il match. Per gli abbonati Sky, invece – sempre a pagamento – si potrà utilizzate l'app SkyGo o l'on demand su NOW.