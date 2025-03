Farfalle e maiali

Ginevra Parrini durante un'esibizione

Licenziata Emanuela Maccarani alla Federginnastica se la spassano. Intercettati telefonicamente dai carabinieri, l'ex presidente Gherardo Tecchi e il suo successore Andrea Facci, hanno allestito un dialogo da cinepanettone. «La Parrini non è mai stata una farfalla! dice Tecchi a Facci - Ha fatto 20 giorni di allenamento poi più niente nemmeno con la Nazionale maggiore! È una bella f... e le interessava farsi vedere». «È una bella f...! È una bella f... (ride) è una bella f...», risponde Facci. «E ti faccio anche una battuta, Corrado Dones (dirigente di Federginnastica in Emilia-Romagna) mi ha scritto in un messaggino che lui non sa chi ca... è 'sta Parrini ma la farebbe presidente (ride). Gli ho risposto: caro mio, solo perché è f... non si può farla presidente. Però è una bella f... Sì, sì porchetta (ride). Se hai notato, la prima volta è andata in televisione in pantaloni, la terza in minigonna che le si vedeva anche il... cuore.

E la quarta con una maglietta che...», dice Tecchi e Facci: «Sì, la terza volta tutta scollata, tutte le spalle scoperte: sì sì, l'ho vista».

L'ex presidente: «È così, questa è la vita Andrea: è il vantaggio delle donne su di noi (uomini) perché se tu invece ti metti con i calzoncini corti ti sputano in un occhio!». E Facci replica: «Hai proprio ragione!». Dura è la vita delle farfalle. Comoda quella dei maiali.