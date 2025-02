Special Olympics, la fiamma olimpica è accesa

Ascolta ora 00:00 00:00

ATENE - La fiamma olimpica degli Special Olympics è stata accesa.

Sono iniziati ufficialmente oggi allo Zappeion di Atene i Giochi Mondiali Special Olympics di Torino 2025, le Olimpiadi per gli atleti con disabilità intellettive in programma dall'8 al 15 marzo nel capoluogo torinese. La fiaccola arriverà mercoledì sera a Torino insieme a tutta la delegazione italiana.

A fare gli onori di casa durante la cerimonia è Dionyssios Kodellas, Ambassador e presidente di Special Olympics Grecia: "Vorrei dare il benvenuto alla delegazione italiana che ci onora con la sua presenza. Iniziano ufficialmente i Giochi Special Olympics per gli atleti con disabilità intellettiva. Una fiamma che continua a scaldare i cuori e continua a portare speranza a chi soffre di disabilità intellettive. I nostri atleti oltre alla preparazione fisica hanno la forza di affrontare con forza e determinazione grandi ostacoli. Negli special Olympics non è solo una questione di prestazione fisica, ma si premia la loro forza d'animo, la loro perseveranza di competere nello sport che hanno deciso di praticare. In questa cerimonia viene dimostrato come una persona con disabilità intellettive può introdursi nella società".Poi l'intervento di David Evangelista, presidente di Special Olympics Europa-Eurasia: "Oggi siamo riuniti nella storica e bellissima città di Atene, luogo profondamente radicato nello sport e nella cultura per accendere la speranza. Questa accensione della fiamma simboleggia il coraggio degli atleti degli Special Olympics che hanno superato le difficoltà con audacia. Torino 2025 palcoscenico. Fra poche settimane, atleti provenienti da oltre 100 paesi arriveranno come ambasciatori dell'unità. Come dice il nostro motto: lasciatemi vincere, ma se non riesco a vincere lasciatemi essere coraggiosi nel tentativo. Ringrazio chi ha creduti nella forza della nostra missione. Portiamo la fiamma dell'inclusione. Il potere dello sport in ogni angolo del mondo come faro della speranza. Dentro il campo possiamo tutti essere coraggiosi nel tentativo".E ancora Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte: "Un grazie agli atleti degli special Olympics. Un evento che non è solo un grande evento sportivo. E noi in Piemonte cerchiamo di ospitarne sempre di più. Abbiamo organizzato già le Universiadi e la Coppa del Mondo di sci a Sestriere. Abbiamo l'onore di ospitare le Atp Finals. Ecco perché ci siamo candidati per ospitare gli Special Olympics. Non parliamo solo di sport, parliamo di un evento di inclusione, fratellanza e solidarietà. Ci siamo dati una regola come governo Piemonte. Lavorare affinché nessuno rimanga indietro. Con questo spirito attendiamo atleti, familiari e staff e con questo spirito siamo grati alla Grecia e ad Atene. Non poteva esserci luogo migliore per accendere questa fiamma. Che sia fiamma non solo di sport, ma di amicizia".Gli fa eco Stefano Lo Russo, sindaco di Torino: "Sono emozionato di essere in questo luogo che evoca lo spirito olimpico e la fratellanza dei popoli. Che possa dare un messaggio alle persone che sono in sofferenza e in uno stato di guerra o di ostilità. Questa fiamma è un simbolo di unità e pace di cui abbiamo bisogno. Torino ha i valori dell'inclusione, capacità di sviluppo e di inclusione. Ho avuto l'onore di sventolare la bandiera a Berlino alla porta di Brandeburgo nel passaggio di testimone da una sede all'altra. Sono qui col presidente della Regione a raccogliere la fiaccola che porteremo in Italia. L'importante non è vincere, ma dare il massimo. Come dice il motto di special Olympics. Torino vi aspetta a braccia aperte"Infine, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente del Comitato organizzatore di Torino 2025: "È un grande onore essere qui come presidente del comitato organizzatore dei Giochi Special Olympics che si terranno a Torino e nelle nostre montagne di Bardonecchia, Sestriere e Pragelato. Un simbolo universale e ricco di valori. Mentre la fiamma accesa e va verso Torino, penso a tutte le sfide affrontate. Penso alle lingue che sentiremo in questi giorni. Lo sport è simbolo di convivenza e pace. Nello sport giochiamo e possiamo unirci. La fiamma olimpica rappresenta speranza. Il suo viaggio sta per cominciare e attorno a noi ci sono gli atleti. Passione ed eccellenza sono il cuore di questi Giochi. Capacità di fermare ostacoli, andare oltre le etichette e le barriere. Torino è pronta ad accogliere gli Special Olympics, per essere all'altezza di questa luce".