Il rientro di Cantocorale in attesa delle grandi corse di Milano e Roma

Come ogni settimana la rubrica "Al galoppo" vi offre un riassunto delle principali corse di cavalli svoltesi in tutta la Penisola, con uno sguardo attento alle prossime avvincenti gare di sabato e domenica.

Mercoledì 12 aprile a Milano - Convegno ordinario, nella prova di centro, handicap per cavalle anziane. Si impone Gingi life, in sella Franco Acosta. Ultima ai 400 finali, piazza lo scatto decisivo al largo del gruppo agli ultimi 200. Prestazione da incorniciare, bravo il fantino a spostare verso l’esterno la sua allieva. Seconda Giorgine Rose, terza una rediviva Val Badia. Quarta Moorland Spirit. Le quattro cavalle nello spazio di un’incollatura.

Giovedì 13 aprile a Firenze - Dubai Ray fa una corsa di testa con Ultimo tango, i due apparigliati per il 2.200 metri, alla fine vince il figlio di Pride of Dubai. Corsa con poca andatura che ha privilegiato i front runner.

Venerdì 14 aprile a Roma - La corsa per debuttanti la vince con piglio Aragona Sweety, l’unica femmina del lotto. Quota sul campo 26 contro 1, acquistata in Irlanda per mille euro. Vince Humming bee: lo ricordiamo perché proveniente dall’allevamento della compianta Regina Elisabetta II, la monarca più longeva della storia ed anche la più appassionata del mondo del galoppo. La corsa più ricca di giornata ovvero il TQQ se l'aggiudica il favorito Taipan Kill, poi Finisterra, Blue golan, Yellow red dream, San Pasadora, che tradotto in numeri 2 9 11 6 3. Quote: Vin. 3,74 Piazz. 1.74 2,79 2,20 Acc. 31,37 Tris € 72,73 Quartè € 124,72 Quintè € 2390, 85.

A Chilivani vincono Sa Filonzana e Andromeda Star

Nel fine settimana si corre Firenze e Siracusa il sabato, a Roma e a Milano la domenica.

Al Visarno da segnalare l’ultima corsa abbinata al TQQ, un handicap a cui hanno aderito in 12, con una scala dei pesi da 63 a 50 kg. Il pronostico è incertissimo, come sempre accade nelle corse di tal genere. Al Mediterraneo la corsa di apertura del convegno è qyella di maggiore qualità, con la scuderia Cuschieri che presenta tre alfieri, a seguire Keniote.

Domenica 16 aprile a Roma e a Milano continuano le tappe di avvicinamento al Derby italiano e al circuito classico per gli anziani. Abbiamo selezionato per voi le corse più significative. Tutto da seguire il rientro di Cantocorale e Swipe up, che nel 2022 hanno vinto il Premio Presidente della Repubblica, Premio Milano e Roma Italian Champion, il maschio e Premio Regina Elena, la femmina.

Commento tecnico : Premio “Carlo Chiesa”, condizionata sulla distanza dei 1.200 metri per cavalli femmine di 3 anni ed oltre; hanno accettato l’ingaggio in 8. Beautiful Bay, al rientro dopo 112 giorni di stop, è ultima, adesso accorcia notevolmente la distanza, sicuramente protagonista. Beautiful Mistakes, cavalla molto regolare, corre ininterrottamente da settembre, questa è la decima. Falconetta nella stagione pisana ha ben figurato. Godsave ancora in tandem con Sphere of fire puntano al bis. Mamaheart, Speed to run e Talentuosa le tre anni che per la prima volta si confrontano che le colleghe anziane, compito decisamente impegnativo.

Commento tecnico : Premio “Luigi Camici”, condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli femmine di 4 anni ed oltre; hanno accettato l’ingaggio in 7. La prima tappa di un lungo percorso, Chipie d’Irlanda è rientrata in sordina. Incantatrice, Deadline, White Lips e Happyness Therapy rispettivamente prima, seconda, terza e quinta del premio Sansoni, traduzione sarà rivincita ma con qualche chilometro di preparazione in più per chi non ha vinto. Memo d’alguer è al rientro stagionale. Infine Swipe up, la vincitrice del Regina Elena (si impose in maniera strepitosa) si ripresenta agli ordini dello starter dopo 301 giorni di stop ed un infortunio. Come sarà presentata dalla Endo Botti galoppo? Una vera e propria incognita.

Premio San Giuseppe

Commento tecnico : Premio “San Giuseppe”, condizionata sulla distanza dei 2.100 metri per cavalli 3 di anni; hanno accettato l’ingaggio in 8. Rotta verso il Derby Italiano: Azzardo è rientrato senza patemi, El patron pepe una sola corsa in carriera ma con la medaglia d’oro al collo, la prova dirà se può ambire alla corsa più importante della penisola. Enzo Rock, il passaggio di età gli ha giovato, adesso deve confermare quanto fatto al rientro il 12 marzo scorso. Goldneas e Morning glory sono attesi alla prova di maturità. Plotter è cavallo regolare. Shekerando dopo un buon inizio d’anno si è appannato.

Premio Cloridano

Commento tecnico : Premio “Cloridano” Handicap principale cat. B sulla distanza dei 1.200 metri per cavalli 3 di anni; hanno accettato l’ingaggio in 14. Corsa impronosticabile ovvero la tombola di giornata. Impossibile trovare un favorito ed un controfavorito ma se proprio occorre scriverne tre…Bal masque, Robella e Sicilia Cabaret.

Commento tecnico : Premio “Sala del Camino”, condizionata sulla distanza dei 1.800 metri per cavalli femmine di 4 anni ed oltre; hanno accettato l’ingaggio in 6. Corsa da seguire con interesse perché è la prova milanese in risposta al premio Luigi Camici a Roma. Aristovic ha preferito correre qui anziché affrontare la rivincita romana, Dolce Napoli rientra dopo la vittoria conseguita i primi di dicembre. Majestic Tejaan è rientrata sulla sabbia varesina, poi ha corso sui 1.200 adesso torna su distanza più congeniale. Primi ordinis è rientrata con i maschi e non ha sfigurato. Tagiura è da 10 mesi che non corre. Wintry flower è la favorita dopo il buon rientro.

Commento tecnico : Premio “Canter 1920”, condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli di 4 anni ed oltre hanno accettato l’ingaggio in 7. Condizionata di routine se non fosse che partente è il miglior cavallo italiano anno 2022, Cantocorale con in sella Andrea Mezzatesta è l'attesissimo di San Siro. La star del nostro galoppo infiammerà ancora i palati fini dell’ippodromo milanese? Noi crediamo di sì anche se la storia dice altro ovvero che su quattro rientri Cantocorale ha vinto una sola volta. Migliorerà la statistica?

Buon galoppo a tutta la Penisola!