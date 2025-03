Fischnaller infinito. È iridato a 43 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Vincere un mondiale e rivincerlo 10 anni dopo. A 43 anni, Roland Fischnaller non si è ancora stancato e si è «bis laureato», dopo l'oro del 2015 a Lachtal in Austria, campione del Mondo nel gigante parallelo della rassegna iridata in corso a Sankt Moritz. La storia, quando vuole, sa davvero ripetersi, perché anche in rosa accadde che sia 10 anni fa, sia ieri l'oro sia finito saldo nelle mani della ceca Ester Ledecka, già signora di tanti record e di doppia carriera, fra snowboard e sci alpino. Ester e Roland furono d'oro in slalom nel 2015 nello stesso lieto giorno, ora lo sono in gigante. Gli occhi, però, sono tutti per l'altoatesino: questo è il suo settimo sigillo iridato.

Un record di longevità che fa di Roland il più anziano di sempre a vincere un titolo mondiale nel gigante parallelo. «Questa medaglia è per mia moglie: sono stati anni faticosi. Ho cambiato tavola a metà stagione e questo mi ha permesso di fare un passo avanti e di ritrovare fiducia e sicurezza», ha detto il campione.