Furlani infila un salto storico in Cina (8.43). Il record italiano di Howe è a 4 centimetri

Un salto nella storia per Mattia Furlani! Il ventunenne italiano dà spettacolo a Shanghai nella prima tappa della Diamond League 2026: all'esordio stagionale outdoor, il campione del mondo del salto in lungo vola a 8.43 metri e firma il nuovo primato personale, migliorando di quattro centimetri quell'8.39 fatto in ben tre occasioni negli ultimi 12 mesi.

Una misura importante che consolida Furlani nell'Olimpo dell'atletica italiana: l'atleta classe 2005 ha eguagliato Giovanni Evangelisti, che saltò ad 8.43 nel 1989, e si è portato ad appena quattro centimetri dal record nazionale di Andrew Howe, autore di un salto in 8.47 ad Osaka 2007. Un dominio da parte di Furlani che ha vinto la gara (non valida per il ranking della Diamond League) con ampio margine sugli avversari. La finale dell'azzurro è iniziata con un nullo, prima di trovare la grande misura di 8.43 al secondo tentativo. Furlani è andato all'attacco del record italiano, commettendo tre nulli intervallati da un salto a 8.09.

Due sole misure valide per Furlani, ma entrambe superiori

all'8.07 con cui Bozhidar Saraboyukov si è aggiudicato il secondo posto. È solamente la prima gara della stagione all'aperto per l'azzurro che ha già però mandato un chiaro messaggio a tutti gli avversari.