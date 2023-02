Grandi salti (in tutti i sensi) per il mondo dell'ippica

Notizie dall’Italia

Martedì 8 febbraio sul sito ufficiale del Ministero è apparsa la circolare per la programmazione dell’attività agonistica del 2023 per il galoppo ed il trotto, che va colmare il solito vuoto normativo. Mentre a parole si parla di riforme per l’intero comparto, nei fatti non c’è niente di nuovo. Anno dopo anno le circolari di programmazione portano ad un unico risultato, il declassamento delle nostre competizioni. La circolare, composta di 14 pagine, riassume le regole generali per l’organizzazione delle corse. Precetti che non dovrebbero esser messi in discussione e tanto meno riproposti e/o modificati poiché capisaldi del sistema: ma in Italia non è così, tutto cambia perché nulla cambi.

L’organizzazione e il coordinamento non ci sono e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ogni ippodromo fa corsa a sé, ogni stanza del ministero è un labirinto senza fine. Noi siamo curiosi di sapere quando sarà fornito ai cittadini italiani - e in maniera del tutto trasparente - lo stanziamento generale dei fondi al comparto. Lo chiediamo da anni e non pretendiamo una relazione di 100 pagine bensì pochi numeri aggregati che fotografino lo stato dell’arte e diano un senso logico a tutto quello che poi è vissuto. Insomma, un libro bianco della spesa anticipata con tasse e imposte versate dai contribuenti ed i ritorni finanziari provenienti dalle scommesse, dagli sponsor ed altro. Chiediamo troppo? Pensiamo di no. Ed in tutto questo una certezza c’è, il declassamento è garantito e l’Italia è sempre più ai margini di uno Sport che ci ha reso grandi ed immortali, però i ricordi sono sempre più sbiaditi.



Il Diario della settimana

Martedì a Napoli



Nella corsa di centro il Premio "The Lamb" condizionata sui 1.800 di pista grande, Frozen Juke, netto favorito fa un brutto scarto ai 100 metri finali interrompendo l’azione di Paosan. I giudici intervenuti d’autorità distanziano il cavallo Frozen Juke dal primo al secondo posto. Vince a tavolino Paosan. Nel fermo immagine il momento "sotto inchiesta" che ha causato la retrocessione. Le regole ci sono ed ovviamente devono essere rispettate. Bravi i commissari.

La scorrettezza sanzionata dai giudici (immagine Mipaf)



Mercoledì a Varese

Bella vittoria di Gino Jet con Miguel Franco Acosta in sella, nella condizionata riservata ai 3 anni il contro-favorito scatta ai 300 metri finali e domina la front runner e favorita Sopran Bakley. I 77 giorni di stop non gravano sulla forma, anzi! Cambia il fantino ma non il risultato. In evidenza anche Valeria Toccolini che nella doppia veste di fantino ed allenatrice porta alla vittoria Sos Help, per il maschio di 6 anni, i 62 chili non sono risultati un handicap, prestazione eccellente per la categoria. Ultima citazione di giornata per Gran Pierino e Nicola Casati. Il nove anni seppur gravato di 81 chili risolve la partita con un bello scatto ricucendo il gap in pochi tempi di galoppo. Per il Gran vecchietto Pierino è una gran bella soddisfazione. Bravo Casati ad assecondarlo.

Giovedì a Pisa

Premio Enrico Falconetti, Mario Sanna mette tutti nel sacco e porta Solitary Dream alla seconda vittoria in carriera dopo tre secondi posti in categoria a Vendere. Vana la rincorsa di For faithful ancora una volta seconda ma ad una sola incollatura dalla vittoria. Nel Premio Clusone corsa a Vendere sui 1.900 metri, con un bellissimo coast to coast Sara Del Fabbro porta alla vittoria Reese che alla settima corsa in carriera, finalmente si toglie la qualifica di maiden.

Venerdì a Roma

Canter pubblico per Cats Kiss nella corsa a “reclamare” sui 2.300 metri. Dario Vargiu non ha mai sollecitato la sua allieva che lascia gli altri tre concorrenti a distanza siderale, 7 le lunghezze sul secondo, 15 sul terzo, infinite sul quarto. Nell'Handicap limitato che è anche TQQ di giornata, dotazione 20.900 euro; la spunta Arc on Fire che batte di giustezza Zona Cesarini, terzo The dark side, quarto Chiamami boss e quinto Rio Natal per la seguente combinazione numerica 3 5 13 8 2, per quota tris di € 236,36, quartè di € 1336,52 quintè NV.

Nel fine settimana

Si corre a Follonica, Siracusa e Pisa. Sabato a Follonica e Siracusa saranno in programma 6 corse in entrambi gli ippodromi, con due buoni handicap sulla pista maremmana e tre su quella siciliana, tempo permettendo. A Follonica i partenti saranno 37, mentre a Siracusa 48.

Domenica a Pisa saranno in programma sette corse, noi segnaliamo le tre corse di Gruppo in Ostacoli e la condizionata per i 4 anni oltre sulla distanza dei 1.500 metri. Corsa intitolata all’indimenticato ad “Ildo Tellini”, l’allenatore che creò il mitico Morigi che nel 1994 vinse il Premio Pisa dominando, in sella il nipote Max.



Commento tecnico: "Premio Neni de Zeri" corsa steeple-chease di Gr3 con dotazione di 33mila euro per cavalli di 5 anni ed oltre sulla distanza dei 3.500 metri. Sei (6) al via. La scuderia Aichner, Ramuntcho e Sopran Mistery, obbligatoriamente favorita, attenzione però a James Bond Chanay.



Commento tecnico: "Premio d’Inverno" corsa siepi di GR3 con dotazione di oltre 50mila Euro per cavalli di 4 anni, sulla distanza dei 3.500 metri. Sei (6) al via. Dopo una vittoria a testa, Don Carlo e Bad Brake si ritrovano per il terzo appuntamento che sancirà la supremazia dell’un sull’altro. Chi vincerà? Gli altri, capeggiati da Burschi saranno spettatori interessati pronti a graffiare al momento più opportuno.



Commento tecnico: "Gran Corsa siepi di Pisa" corsa siepi di GR1 con dotazione di 60mila Euro per cavalli di 5 anni ed oltre sulla distanza dei 4.000 metri. Sei (6) al via. Mauricius su tutti anche perché appoggiato da altri due cavalli di scuderia, Capivari e Piton de Neiges. Bilbo d’assault, Le Petite Nice e Younes saranno i guastatori di giornata.



Commento tecnico: Premio "Ildo Tellini" condizionata per i cavalli di 4 anni ed oltre sui 1.500 metri. 12 al via. Rientra il vincitore del Premio Pisa anno 2022, Il grande Gatsby in sella Dario Di Tocco, il top jockey dell’anno in corso, e se uno + uno fa sempre due…per gli altri rimane ben poco. I pronostici sono fatti per

essere smentiti ed allora Kronangel può guastare la festa. Poi Aristovic e Breckland.