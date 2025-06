Non così "fake"

Ascolta ora 00:00 00:00

Com'era iniziata? Che Elon Musk e l'estrema destra a un certo punto, tra gli sberleffi della grande stampa, accusarono il primo ministro britannico Keir Starmer di voler insabbiare il caso (fra i peggiori scandali della Gran Bretagna) di migliaia di ragazzine bianche abusate sessualmente da bande di uomini pachistani su cui le autorità chiusero un occhio per paura di apparire razzisti.

Come sta andando? Che dopo mesi di silenzi, tra l'indignazione della grande stampa, il primo ministro britannico Keir Starmer ha dato il via libera a un'inchiesta sul caso (fra i peggiori scandali della Gran Bretagna) di migliaia di ragazzine bianche inglesi abusate sessualmente da bande di uomini pachistani su cui le autorità chiusero un occhio per paura di apparire razzisti.

Come finirà? Non lo sappiamo. ChatGPT direbbe che «è un tema complesso, da affrontare con cautela».

Non vogliamo affrontare né l'aspetto giudiziario né quello politico né quello razziale. Ma farci una domanda su quello mediatico. Insomma, questa cosa che tutto ciò che non (ci) piace sia sempre una fake news o un complotto e poi improvvisamente dobbiamo ricrederci, inizia a preoccuparci.

Servono fact checkers che vigilino sui fact checkers.

E poi avremmo anche bisogno di nuove fake news e teorie del complotto. Purtroppo molte delle ultime si stanno rivelando vere.