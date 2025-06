Garlasco, scatta l’ora della guerra tra i periti. Al via l’incidente probatorio

Ascolta ora 00:00 00:00

È arrivato il giorno dell'incidente probatorio: e cioè della sfida a colpi di consulenze genetiche e dattiloscopiche, di analisi su reperti un tempo ritenuti inutilizzabili e che oggi andranno riletti con una nuova luce. Si potrà "riscrivere" l'indagine su Garlasco? Se la procura di Pavia, con i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, pensano di si, da altre parti c'è tanto scetticismo. In ogni caso davanti alla questura di Milano, in via Fatebenefratelli, ci sono già decine di giornalisti in attesa di periti e difensori. I lavori andranno avanti per mesi, allo scopo di scrivere un nuovo capitolo giudiziario sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007.

“Iniziamo le operazioni peritali. Oggi valuteremo la catena di custodia e credo apriremo i reperti e stabiliremo un calendario di analisi. C’è ottimismo, insomma. Credo che i reperti siano stati conservati come dovevano essere conservati”, le parole dell’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, al suo arrivo in questura a Milano. L’attenzione si concentra in particolare su alcuni reperti mai analizzati prima, tra cui la spazzatura repertata nella villetta del delitto. “Diciamo che se facciamo le analisi è perché ci aspettiamo qualcosa, poi che ci sia effettivamente qualcosa questo è un altro discorso. Chiaramente lo vedremo, sono passati anche 18 anni, quindi va bene”, ha concluso Bocellari.

Si ritrovano qui i periti nominati dalla gip Daniela Garlaschelli (quindi super partes): si tratta di Denise Albani, trentacinquenne commissaria e capo tecnico biologa, specializzata in Genetica forense, e Domenico Marchigiani, perito dattiloscopico della polizia di Stato. Albani e Marchigiani coordineranno il lavoro dei consulenti delle parti: gli esperti incaricati dalla procura di Pavia, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, quello della difesa di Sempio, Luciano Garofano, generale dei carabinieri in pensione e che fu il comandante dei Ris di Parma. Per la famiglia Poggi ci saranno il genetista Marzio Capra, che firmò la relazione del Ris nel 2007, Dario Radaelli, esperto in balistica forense; per Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio, l'esperto in genetica forense Ugo Ricci (la suarelazione, firmata anche da Luz Roewer ha convinto la procura ad aprire un nuovo fascicolo) e il chimico Oscar Ghizzoni.

Su ogni punto del caso si annuncia battaglia tra i periti e soprattutto tra i legali: al lavoro su fronti opposti, gli avvocati di Sempio, Massimo Lovati e Angela Taccia, Antonio De Rensis e Giada Bocellari per Stasi, Gian Maria Tizzoni per la famiglia Poggi. A rappresentare la pubblica accusa, la procura di Pavia di Fabio Napoleone, con i pm Stefano Civardi, Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, che coordina l'indagine del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, guidati da Antonio Coppola e Fabio Rufino.

Si lavorerà sull'esame dei verbali di custodia dei reperti, anche per capire chi li ha conservati e come sono stati conservati.

Poi, prima del rinvio a una nuova data, si concorderà il programma su come procedere: dovranno essere analizzate le fascette paradesive con le impronte e la spazzatura a casa dei Poggi il giorno del delitto, tra cui sono stati ritrovati un estathe e un fruttolo.