Grave incidente per Frankie Dettori: il fantino più famoso del mondo ricoverato con diverse fratture

Il mondo dell'ippica guarda con apprensione alle condizioni di Frankie Dettori, considerato il fantino più famoso del mondo, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì nei pressi di Newmarket, nel Suffolk, in Inghilterra. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto guidata dal campione sarebbe stata colpita da un altro veicolo sul lato posteriore destro. L'urto avrebbe fatto perdere il controllo della vettura, che prima è finita in testacoda e poi si è ribaltata sulla carreggiata. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato Dettori d'urgenza in ospedale. Gli esami eseguiti finora hanno evidenziato la frattura di un pollice e di diverse costole, ma il fantino resta ricoverato per ulteriori accertamenti diagnostici e sotto osservazione, così da valutare con precisione l'entità delle lesioni riportate.

Le sue condizioni

A fornire un aggiornamento sulle sue condizioni è stata la società che ne cura la gestione, H Talent Management, attraverso una nota ufficiale. "Frankie desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto, insieme ai medici, agli infermieri e a tutta l'équipe sanitaria che si è presa cura di lui. Ora la sua priorità è riposare e recuperare. Chiediamo gentilmente che la sua privacy venga rispettata in questo momento. Non verranno rilasciati ulteriori aggiornamenti fino a quando non ci saranno novità significative", si legge nel comunicato. Le autorità locali hanno confermato l'incidente, precisando che non risultano arresti e che, allo stato attuale, la collisione non viene considerata sospetta.

Frankie Dettori, il fantino più famoso del mondo

Nato a Milano il 15 dicembre 1970, Lanfranco "Frankie" Dettori è una vera leggenda dell'ippica internazionale. Figlio dell'ex fantino Gianfranco Dettori, si è trasferito giovanissimo nel Regno Unito, dove ha costruito una carriera destinata a entrare nella storia di questo sport. Nel corso di oltre tre decenni ha conquistato centinaia di corse di Gruppo 1 nei più prestigiosi ippodromi del mondo, diventando uno dei volti più riconoscibili dell'ippica internazionale. Tra le imprese che lo hanno reso celebre figura quella rimasta nella storia il 28 settembre 1996, quando riuscì nell'impresa considerata irripetibile di vincere tutte e sette le corse in programma ad Ascot, il celebre "Magnificent Seven", un risultato che lo trasformò definitivamente in una leggenda dello sport. La sua carriera è stata costellata di successi nelle principali competizioni internazionali, dalle classiche inglesi fino alle grandi corse disputate negli Stati Uniti, in Francia, Dubai e Hong Kong.

Il ritiro

Negli ultimi anni aveva annunciato il ritiro dalle competizioni britanniche. L'ultima vittoria nel Regno Unito risale all'ottobre 2023, quando conquistò il Champion Stakes di Ascot in sella a King Of Steel. Successivamente aveva proseguito l'attività all'estero prima di interrompere definitivamente la carriera agonistica, salvo poi accettare l'invito a tornare eccezionalmente in pista in occasione della Leger Legends, corsa benefica prevista durante il St Leger Festival di settembre a Doncaster. L'incidente potrebbe ora mettere in dubbio la sua partecipazione all'evento, anche se al momento non sono state fornite indicazioni sui tempi di recupero.

Non è il primo incidente

Quello appena avvenuto non è il primo grave episodio vissuto da Dettori. Nel 2000 il fantino sopravvisse infatti a un drammatico incidente aereo avvenuto proprio nei pressi di Newmarket: il piccolo velivolo sul quale viaggiava precipitò poco dopo il decollo. Dettori riuscì a salvarsi, mentre il pilota perse la vita. Adesso tutta l'attenzione è rivolta alle sue condizioni di salute.

Il campione resta ricoverato in ospedale e il suo entourage invita a rispettare la privacy della famiglia, in attesa che gli accertamenti medici chiariscano definitivamente il quadro clinico e permettano di stabilire i tempi della riabilitazione.