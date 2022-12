Gli Handicap di Siracusa per la tradizionale festa dell’Immacolata

Archiviata la domenica del 53° Criterium di Pisa con la schiacciante vittoria di Tequila Picante, un bellissimo maschio baio americano che ha messo in fila tutti i più attesi protagonisti, la settimana del galoppo si muoverà totalmente nella provincia, da Villacidro a Varese passando da Siracusa. Senza voler togliere importanza ad alcun impianto, la nostra attenzione si focalizza sul convegno siciliano poiché lì si disputano le corse di galoppo più importanti. L’avvenimento è fissato per siovedì 8, il giorno in cui si festeggia l’Immacolata concezione, il dogma cattolico proclamato da papa Pio IX nel 1854.

Nel bellissimo ippodromo del Mediterraneo sono in programma sette corse con un montepremi complessivo di 116.000 euro che rappresentano un bel bottino in un momento in cui l’ippica italiana non naviga certo nell’oro. Nel 27° anniversario dalla sua costruzione, l’impianto ospiterà i tradizionali tre Handicap principali che animeranno il pomeriggio di tutti gli appassionati di galoppo. Chi potrà essere presente assisterà ad uno spettacolo unico e ad eventi collaterali di primissimo ordine; chi per mille ragioni (anche di distanza) non ce la farà, potrà comunque gustarsi le corse attraverso la diretta streaming sul pc e la Tv digitale al canale 151: ormai tutto è fruibile attraverso la moderna tecnologia.

Il “Gran Premio Francesco Faraci”, Handicap principale di Cat. A, intitolato a uno dei padri fondatori dell’impianto siracusano, il “Criterium dell’Immacolata”, Handicap principale di cat. B ed il “Premio Unire”, Handicap principale di Cat. C sono le corse che tutti i siciliani aspettano ormai da mesi. E se la stagione siracusana ha fatto divertire, gli ultimi botti sono e saranno i migliori.

Erano in tantissimi gli iscritti alle tre prove centrali, ma ad accettare il peso sono rimasti in 48 così suddivisi. Gran Premio Francesco Faraci 18, Criterium dell’Immacolata 12, Premio Unire 18.

Un grande spettacolo si sta preparando e visto lo schieramento dei partenti indovinare il vincitore sarà estremamente complicato ma molto intrigante, infatti i tre eventi sono letteralmente dei rompicapo; bravissimo l’Handicapper e gli allenatori che hanno accettato di correre. Comunque andrà saranno la Sicilia e lo sport a vincere.

Noi, da appassionati, proviamo a dare qualche suggerimento, coscienti che tutti i partecipanti hanno pari chances, non per caso la corsa è ad handicap.

Premio Faraci: Fambrus, Re Luck, Wonka Willy

Premio dell’Immacolata: Shekerando, Taipan Kill, Palais Monaco

Premio Unire: Buridan, Keniote, Rose Zahr

A concludere il pomeriggio di festa, segnaliamo che le corse al galoppo saranno anche a San Rossore (Pisa), con l’ippodromo che ospita sei corse con partenza alle ore 13.30. Nel convegno spiccano la condizionata sulla distanza dei 1.500 metri con 10 buoni soggetti dove stacca il vincitore di Listed Lord Sakay e l’Handicap per velocisti sulla distanza dei 1.200 metri, entrambe le gare avranno protagonisti i soli cavalli di tre anni.

Un ultimo e doveroso consiglio a chi volesse puntare su un cavallo vincente: giocate pure ma fatelo sempre con responsabilità. Solo così vi potrete divertire e passare un bel pomeriggio, lontano dalle solite e noiosissime preoccupazioni quotidiane.