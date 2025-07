Milan su Doué, servono 20 milioni

Milan su Guéla Doué, lo Strasburgo chiede 20 milioni

Il Milan che si è appena riunito agli ordini di Max Allegri punta a rinforzare la corsia sinistra di difesa, dato l'imminente addio di Theo Hernandez. Nelle ultime ore si è fatto spazio con forza il nome di Guéla Doué, terzino sinistro dello Strasburgo, nonché fratello della stella del Psg. Per strapparlo al club francese servono almeno 20 milioni di euro, ma il sondaggio è già partito.

Como su Douglas Luiz, ecco la formula

Non vuole saperne di fermarsi il Como di Cesc Fabregas. Dopo aver acquistato un mucchio di giovani potenziali stelle, ora la dirigenza starebbe pensando al rilancio di Douglas Luiz, oggetto misterioso alla Juventus, eppure giocatore di caratura mondiale in Premier League. La formula potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, con la valutazione del giocatore che è scesa a 30 milioni di euro.

Lazio, spunta Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne è appena tornato in Italia dopo la pluriennale esperienza in Canada e il suo agente cerca una squadra per lui. la Lazio di Sarri, che ha il mercato in entrata bloccato, ci starebbe seriamente pensando per puntellare l'attacco: svincolato e con un ingaggio accessibile, l'esterno napoletano potrebbe riabbracciare il comandante.

Roma, Evan Ferguson nome nuovo per l'attacco

Il Brighton avrebbe proposto alla Roma l'ingaggio in prestito di Evan Ferguson, punta irlandese classe 2004. Dopo 8 partite e un gol con la maglia dei Seagulls e il successivo prestito al West Ham, il giocatore potrebbe tentare l'avventura nella capitale, dove partirebbe da riserva del centravanti titolare. Il profilo piace a Gasp, che ci sta pensando.

Inter, brivido Dumfries: può andarsene per soli 25 milioni

L'Inter sarà costretta a rimanere in apprensione fino al 15 luglio, data fino alla quale è possibile acquistare Denzel Dumfries pagando una

clausola da 25 milioni. Molto dipenderà, naturalmente, dalla volontà del giocatore. Ma su di lui ci sono molti top club, come il Manchester City di Guardiola, che offrono ingaggi e progetti tecnici in grado di far tentennare.