Hockey femminile, Stati Uniti d’oro: Canada rimontato e sconfitto 2-1 al tempo supplementare

Una finale decisa all’overtime con gli Stati Uniti che vincono la medaglia d’oro dopo essere state sotto nel punteggio contro il Canada per gran parte della gara ma pareggiando i conti a pochi minuti dal termine e mettendo a segno il sigillo decisivo nel tempo supplementare. Finisce 2-1 con gli Usa che vincono l’oro olimpico dopo otto anni e prendendosi la rivincita per la sconfitta arrivata quattro anni fa.

Come è arrivata la vittoria al supplementare

Le due Nazionali più forti del mondo si scontrano per la medaglia d’oro: nel primo tempo l’equilibrio regna sovrano ma soltanto a livello di punteggio visto che si conclude 0-0 ma le canadesi hanno davvero fatto la voce grossa dopo un inizio veemente delle americane. Con il passare dei minuti le ragazze bianco-rosse hanno iniziato un pressing molto maggiore andando più volte al tiro ma senza fortuna.

Nel secondo dei tre tempi la gara si sblocca: il Canada va in vantaggio al 2’ con O’Neill che scaglia il disco in rete. La bravura delle canadesi è stata doppia visto che per due minuti avevano anche una giocatrice in meno perché espulsa. A dimostrazione della forza degli Stati Uniti, il gol subìto è stato soltanto il secondo in tutto il torneo. Dopo aver accusato il colpo, le americane si sono fatte sotto producendo diverse azioni da rete ma senza fortuna trovando di fronte una difesa forte e attrezzata.

Negli ultimi 20 minuti dell’Olimpiade, gli Stati Uniti tentano il tutto per tutto per provare a cambiare le sorti della finale: il Canada è compatto, i tiri in porta puntualmente respinti, il tempo scorre e non c’è nessuna rete. A quattro minuti dal termine della gara grande chance per il raddoppio del Canada ma è ben schierata la difesa americana. Appena è arrivata la scelta obbligata di togliere il portiere per creare superiorità numerica, gli Stati Uniti trovano il gol del pari con Knight.

Il tempo supplementare si gioca tre contro tre (e non con il classico

cinque contro cinque) sempre per una durata massima di 20 minuti ma finirà prima qualora una delle due formazioni dovesse segnare, per prima, il gol vittoria. Dopo 4 minuti e 7 secondi c’è il gol che vale l’oro con Keller!