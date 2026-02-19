Epstein files, arrestato l'ex principe britannico Andrea. Re Carlo: "La giustizia faccia il suo corso"

Nel giorno del suo 66esimo compleanno, la polizia ha fatto visita alla residenza di Sandringham della famiglia reale per arrestare l’ex principe Andrea, fratello di re Carlo III. L’accusa nei suoi confronti è di cattiva condotta in pubblico ufficio, con ogni probabilità in conseguenza alle indagini sul caso di Epstein. Le macchine della polizia senza insegne si sono presentate nella residenza questa mattina alle 8. La nota della polizia del Regno Unito è molto scarna: “Nell'ambito delle indagini, oggi (19 febbraio) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia”. Mentre Andrea è stato portato via dalla villa, la polizia ha proseguito nella sua attività di perquisizione per trovare eventuali documenti che possano tornare utili per l’indagine. Gli agenti hanno perquisito anche l’abitazione di Windsor occupata fino a pochi giorni fa

I primi a individuare gli agenti sono stati alcuni vicini della residenza, che hanno riferito al Daily Mail la presenza di 8 uomini in abiti civili all’interno dell’abitazione attualmente in uso all’ex principe. Quelle persone sono state immediatamente identificate come “poliziotti” dai testimoni che hanno anche fotografato il convoglio di auto mentre lasciava la villa reale. Andrea è stato esiliato in quella che è stata l’ex residenza del principe Filippo dopo che suo fratello il re lo ha costretto a lasciare la Royal Lodge di Windsor in conseguenza del caso Epstein nel quale è coinvolto. Attualmente, il fratello minore del re è stato preso in custodia e attende di essere interrogato sulle carte che stanno emergendo dalle indagini americane.

Sir Keir Starmer alla BBC ha dichiarato che nessuno è al di sopra della legge nel Regno Unito e che chiunque fosse a conoscenza di informazioni in merito all’indagine è invitato a fornirle alla polizia. Al contempo, il re si sarebbe detto pronto a collaborare alle indagini con la polizia. “La legge faccia il suo corso, la famiglia reale continuerà a svolgere il suo dovere”, ha dichiarato il re Carlo III a seguito della notizia dell’arresto. Il monarca ha rivelato di aver “appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di cattiva condotta nell'esercizio della sua carica pubblica” e ha poi chiuso a ogni ulteriore dichiarazione: “Questo processo è in corso, non sarebbe opportuno per me commentare ulteriormente la questione”.

Il sospetto è che il secondogenito della regina Elisabetta II abbia passato informazioni riservate a Epstein nel suo ruolo di inviato commerciale del Regno Unito ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anche aver introdotto clandestinamente una donna a Buckingham Palace. Andrea finora ha respinto ogni addebito a suo carico.

"Finalmente, oggi i nostri cuori spezzati sono stati sollevati dalla notizia che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno la famiglia reale", ha dichiarato la famiglia di Virginia Giuffre, che poi ha aggiunto, “A nome di nostra sorella, esprimiamo la nostra gratitudine alla polizia della valle del Tamigi del Regno Unito per le indagini e l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. Non è mai stato un principe. Per tutte le sopravvissute nel mondo, Virginia ha fatto questo per voi”.