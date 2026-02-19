Leggi il settimanale
Petrecca rimette il mandato a Rai Sport all'Ad Rai

Il direttore di Rai Sport lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Al suo posto Marco Lollobrigida

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo

Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai.

Articolo in aggiornamento

