Huang, 13 anni, si tuffa nel record

Un altro oro, un altro record per la Cina dei tuffi. Ieri, ai Mondiali di Doha, la Terra del Dragone ha conquistato il suo primo successo in Qatar. C’è riuscita nella piattaforma sincro grazie al più giovane tuffatore maschio iridato della storia: Huang Jianjie, nato il 26 maggio 2010. Ha solo 13 anni. Un baby fenomeno, insomma. Al primo posto rimane ancora la connazionale Fu Mingxia, ora 45enne, che aveva soltanto 12 anni e 5 mesi quando si mise al collo l’oro ai Mondiali di Perth ’91 sempre dai 10 metri. La più grande tuffatrice di tutti i tempi, che a 14 anni conquistò anche il titolo olimpico a Barcellona ‘92, anche in questo caso la più giovane di sempre, resterà con il record di precocità visto che dopo quel trionfo in Australia la federazione decise di alzare l’età anagrafica a 13 anni. Proprio l’età del baby Huang Jianjie, che insieme a Zhang Jiaqi (19 anni) ha trionfato con 353.82 punti sulla coppia nordcoreana Im Yong Myong e Jo Jin Mie sui messicani Berlin Reyes-Estudillo Torres. L’Italia è ottava con Eduard Timbretti e Irene Pesce, alle spalle di una Corea del Sud battuta dai vicini di confine. Ma non deve sorprendere l’argento della Corea del Nord, già sul podio nella piattaforma a Kazan 2015 e Budapest 2017. Peccato per la gara dal metro, dove Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno chiuso quarto e quinto. La coppia azzurra oggi (ore 13.30, RaiSport) proverà ad agguantare la carta olimpica nel sincro da 3 metri. Una carta olimpica che ieri mattina ha conquistato una ritrovata Arianna Bridi. Nella 10 km di fondo vinta dall’olandese Van Rowendaal, la trentina si è classificata ottava, piazzamento che vale un biglietto per Parigi 2024. Dopo la gara, la ragazza dell’Esercito si è sciolta in un pianto, facendo commuovere anche il tecnico Fabrizio Antonelli, coach di Paltrinieri oggi non al via nella 10km maschile (ore 8.30, RaiSport). “Questa dieci chilometri è durata cinque anni- spiega Arianna -. Sono arrivata 13esima a Gwangju e ho mancato il pass per Tokyo per pochi decimi. Ma adesso ho coronato il sogno».