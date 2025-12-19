I 50 club sportivi più ricchi al mondo. C'è anche un marchio italiano, ecco quale

La forbice diventa sempre più larga: se è vero che oggi il club sportivo più ricco del mondo vale ben 13 miliardi di dollari, una cifra incredibile, appena sei anni fa la prima società di questa particolare classifica valeva "soltanto" cinque miliardi di dollari. In pratica, oggi la somma è più che raddoppiata e vede davanti a tutti i Dallas Cowboys, formazione dell'Nfl (National Football League, lega professionistica di football americano), in testa dal 2016. Per un'eccellenza italiana, la Ferrari, dobbiamo scorrere la classifica fino al 26esimo posto.

Qual è la top ten

A stilare la classifica ci ha pensato Forbes spiegando che i 50 club più ricchi del mondo valgono più di 353 miliardi di dollari, ossia in media 7,1 miliardi di dollari ciascuno con un aumento del 22% rispetto al 2024. Otto franchigie tra le prime 50 hanno registrato incrementi su base annua di almeno il 30%: subito dietro Dallas si piazzano i Golden State Warriors, formazione di basket dell'Nba, con 11 miliardi di dollari, terzo posto per Los Angeles Rams (Nfl) con 10,5 miliardi di dollari. Al quarto posto si piazza New York Giants (Nfl, 10,1 miliardi), quinti i Los Angeles Lakers dell'Nba con 10 miliardi di dollari. Sesto posto un altro club di basket, New York Knicks con 9,75 miliardi di dollari, settimi i New England Patriots (Nfl, 9 miliardi). In ottava posizione San Francisco 49ers (Nfl, 8,6 miliardi), nono posto per le Aquile di Filadelfia (Nfl, 8,3 miliardi) e decimo per i Chicago Bears, sempre dell'Nfl, con 8,2 miliardi di dollari.

Ferrari unica azienda italiana

Insomma, i ricchissimi giocano a football americano e in Nba. Per trovare un club di un altro sport e non americano bisogna arrivare in 20esima posizione con il Real Madrid di Florentino Perez che vale ben 6,75 miliardi di dollari e poi al 26esimo posto della classifica mondiale c'è una delle nostre eccellenze, la Ferrari, con un valore di 6,5 miliardi di dollari. Assieme alla Mercedes, il Cavallino Rampante è in crescita del 58% dal 2023 ma non sono state valutate, da Forbes, lo scorso anno.

L'impennata sulle valutazioni

"In generale, le impennate delle valutazioni sportive degli ultimi due decenni sono il risultato di un'impennata dei compensi per i diritti media", scrive Forbes. L'anno scorso, infatti, soltanto l'Nba ha firmato accordi con numerose televisioni, con Amazon e Prime Video del valore complessivo che si aggira intorno ai 76 miliardi di dollari con una media di 6,9 miliardi di dollari all'anno e circa 4 miliardi di dollari in più rispetto agli accordi precedenti. Nel 2024, invece, l'Nfl ha stipulato pacchetti del valore di 125,5 miliardi di dollari fino al 2033.