L'argento ai mondiali poi i fischi: così Doha contesta la nuotatrice israeliana

Gli echi del furioso conflitto in atto fra Israele e Hamas arrivano anche nel mondo dello sport: un chiaro esempio lo si è avuto oggi, quando la nuotatrice israeliana Anastasia Gorbenko è stata fischiata dal pubblico dopo aver vinto la medaglia d'argento ai campionati mondiali di nuoto in Qatar.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, fino ad ora i campionati mondiali di nuoto 2024 organizzati a Doha si sono svolti senza alcun tipo di problema. Per ragioni di sicurezza, il contingente di atleti israeliani è stato accompagnato dai soldati, ma non è accaduto nulla che potesse far temere per l'incolumità dei singoli nuotatori. Purtroppo nella giornata di oggi, domenica 18 febbraio, si è verificato il brutto episodio.

Anastasia Gorbenko, classe 2003, e campionessa europea alla rassegna di Budapest nei 200m misti nel 2021, ha ottenuto il terzo posto, guadagnandosi la medaglia d'argento nei 400 metri piani dopo aver terminato in 4:37.36, a 0,22 secondi di distanza dalla vincitrice Freya Colbert, nuotatrice della Gran Bretagna. Un grandissimo risultato per Israele, dato che tratta di un risultato unico. Ma il momento di gioia della Gorbenko è durato ben poco.

Quando l'atleta è stata chiamata per essere intervistata sulla terrazza dell'Aspire Dome, sono partiti i fischi da parte del pubblico, che ha voluto manifestare tutto il disappunto per la medaglia assegnata alla nuotatrice israeliana. Pare che ai presenti non siano piaciute le parole della Gorbenko, che ha dichiarato di essere "felice di rappresentare Israele ".

I fischi alla consegna della medaglia

I fischi si sono ripetuti anche durante la cerimonia di consegna delle medaglie, sebbene con minore intensità. Nella confusione si sarebbe sentito anche qualche applauso, ma la tensione è rimasta alta fino alla fine.

Che la situazione non fosse delle più favorevoli era però abbastanza chiaro fin dal principio. Israele ha infatti inviato solo un piccolo contingente di atleti ai mondiali di nuoto in Qatar. Solo tre nuotatori. Oltre alla Gorbenko, hanno partecipato ai campionati Daria Golovaty, e Denis Loktev.

