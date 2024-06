I Gran Premi di San Siro

Da martedì tutti gli appassionati di galoppo nel mondo sono incollati alla tv per ammirare il meeting di Royal Ascot con i suoi altissimi valori tecnici ed economici. Non ci stancheremo mai di dirlo, copiare è lecito specialmente da quelli bravi. Premesso ciò, domenica pomeriggio 23 giugno nel nostro primo ed unico ippodromo internazionale ci sono premi importanti, un convegno di 7 corse con ben 3 di GR3. Il premio Primi Passi dedicato alla classe 2022 ovvero ai 2 anni. Un solo ospite straniero ma decisamente tosto, una sola gara, una vittoria sulla pista più difficile del mondo Newmarket. A seguire il Premio Vittadini sulla distanza dei 1.600 metri. Corsa di difficile lettura, 11 partecipanti e tutti che l’hanno mirata da lontano ed arrivano all’appuntamento al massimo della forma. Ancora una volta Estrosa sarà l’unica femmina contro i maschi. Gli ospiti stranieri sono tre ed arrivano dalla Germania. Ultima corsa di GR3 è il Gran Premio di Milano, corsa che si può definire "nobile decaduta"; infatti in pochissimi anni è passata dal rango di gruppo 1 a gruppo 3. Sono 9 i partenti, con la pattuglia straniera decisamente schierata per fare il pieno. Intrigante il cavallo svedese.

La riunione si completa con la corsa di Gruppo 2 riservata ai Purosangue arabi e tre Handicap rompicapo.

Commento tecnico : Camera Shy, alla luce della prestazione fornita al debutto in quel di Newmarket (Inghilterra), è candidato autorevole alla vittoria, Feeling Right ha vinto il Premio Avvenire ed è imbattuto, tra le femmine Selfish ha dimostrato di avere i mezzi per competere.Korisa e Efialte sono le pedine di Guerrieri, quindi pericolose di diritto.

Commento tecnico : Aggestein, Arnis Master, Ghorgan sono gli alfieri tedeschi e si candidano tutti alla vittoria. Cantocorale è rientrato come al solito, quindi potrebbe essere pericolosissimo. Tutti gli altri proveranno ad inserirsi. Ultima menzione è per Estrosa che ancora una volta si scontra con i maschi, da sola e senza paura. La forma c’è, il fantino pure, il tifo anche…

Estrosa e Dario Di tocco (fonte: Ippodromo Capanelle, da Fb)

Commento tecnico : compito molto arduo per i nostri italiani ma Chicotay, Flag’s up, Lord Sakai e Tempesti proveranno a tener alto il vessillo tricolore. Tra gli ospiti stranieri la scelta è durissima perché sono tutti ottimi purosangue e vengono da prestazioni importanti. Nell’ordine: Woodchuck, Best of lips, Sammarco. Attenzione ai 5 chili di discarico di Chicotai e Maigret, tre anni terribili.

La corsa dedicata ai Purosangue arabi...

Sabato a Livorno

Inizio riunione ore 20.45, sei corse, quelle di maggiore qualità sono il Premio Silvestro Lega per velocisti ed il Premio I Macchiaoli per miler, entrambe le prove per cavalli di tre anni ed oltre. Nel primo saranno in 8 a darsi battaglia, nel secondo in 10. Nel Premio Silvestro Lega ci sono 2 maschi, 2 castroni e 4 femmine, difficile scegliere poiché tutti hanno dei punti di forza, ma i due castroni potrebbero risolvere la partita, poi c’è la mina vagante Song for Uerope. Nel Premio I Macchiaoli sono 5 maschi e 5 femmine, per i titoli in bacheca Some Respect correrebbe solo, ma si sa che la storia non basta, a seguire Hey Honey anche lei vincitrice di LR. Nel complesso corsa complicata analizzati tutti i partecipanti, Renegade tre volte secondo è il cavallo che si meriterebbe sicuramente la vittoria. Tra le femmine Beautiful Cindy potrebbe risolvere poiché ama la pista e il clima estivo.

Sabato a Siracusa

Inizio riunione ore 19.40, sei corse. Segnaliamo il Premio Tommy Way, condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli di 3 anni ed oltre. Nove al via con il gravato Paosan chiamato a bissare l’ultimo successo, a seguire Arkend e Vincere insieme.

Domenica a Merano

Inizio riunione ore 15.20, 6 corse. Il ciclo primaverile di Maia approda alla sua conclusione. Ma sarà solo una brevissima interruzione, le corse riprenderanno già il 14 luglio, con una giornata dedicata ai saltatori, mentre da domenica 21 avrà inizio il ciclo in piano che culminerà nel meeting di Ferragosto.

Intanto domenica Maia ricorda Pasqualino Mazzoni, storico allenatore di Tatti Jacopo, vincitore del Gran Premio Merano 1970 (la cui proprietaria Lalla Calori, che dipinse di persona il ritratto del cavallo appeso nella sala bilance dell’ippodromo è scomparsa, ultracentenaria, questa primavera). Nel nome di Mazzoni e di tutti questi ricordi, vanno in campo i siepisti di 3 anni ancora agli inizi della loro attività. Sono in campo due reduci dal Premio Prime Siepi, fu un debutto in siepi colmo di promesse per Verde Costellation di Josef Aichner che, terzo ma prudentissimo, tale da farne qui il favorito piuttosto netto, nei confronti di Wolverine, di Rolando Facchini che, dotato ma un po’ più acerbo, lo seguì al quarto posto. Gli altri in campo sono incognite; interessante e magari foriero di un risultato l’ingaggio di Lukas Matusky in sella a Dea Tango di casa Tanghetti.

Domenica a Tagliacozzo

Inizio alle ore 16.55 sei corse. Segnaliamo il Premio Corrado Garofalo handicap sulla distanza dei 1.600 metri in sabbia per cavalli anziani.

Otto al via, la scala dei pesi da 66,5 ai 53, 5 kg. Il numero uno èche ancorché abbia un peso altissimo può portare a casa ugualmente il primo premio. A seguire