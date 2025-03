I trent'anni di Acea Run Rome: ecco tutti i vincitori

Ascolta ora 00:00 00:00

I trent’anni dell’Acea Run Rome the Marathon, la maratona dell’acqua che celebra il rapporto tra sport e risorse idriche, nel segno del Kenya: con due vincitori e altri tre atleti sul podio tra gara maschile e femminile.

Tra gli uomini gara equilibrata in cui un nutrito gruppo di testa, costituito dai keniani Luke Kiprop, Brian Kipsang, Robert Ngeno, Joshua Kogo, Dominic Kiprono, Fredrick Kibii, Samwel Kiptoo e Hammington Cherop ha condotto con ritmo piuttosto regolare. Vittoria di Ngeno che al 40° km ha impresso una leggera accelerazione per andare a vincere in 2h07’35’’. Alle sue spalle il connazionale Kipsang (2h07’58’’) e Kogo in 2h08’01’’. Primo degli azzurri e ottavo assoluto Daniele Meucci (CS Esercito) in 2h12’44’’. Piazza d’onore nel «podio» italiano per Luca Parisi (SS Lazio Atl. Leggera), decimo assoluto in 2h20’01’’ e terzo gradino per Marco Filippi (Asd KM Sport), 19° in 2h29’20’’.

La gara femminile già al 10° chilometro ha fatto segnare alcune variazioni nel gruppo di testa nel quale erano solide le keniane Rebecca Kangogo e Betty Chepkwony e le etiopi Shegae e Maeregu. Al 25° Kangogo, Gebre e Chepkwony assumono la testa di gara e consolidano le loro posizioni al 31°.

Bis della vittoria del 2024 per la Chepkwony in 2h26’16’’, piazza d’onore per l’etiope Selam Fente Gebre in 2h28’22’’, terza la Kangogo in 2h31’’16. Prima per l’Italia e ottava assoluta Burcin Ayse Sonmez (SS Lazio Atl. Leggera) in 2h45’39’’. «Podio» italiano femminile completato da Paola Salvatori in 2h49’41’’ (US Roma 83) e Debora Sartori (KM Sport Asd) in 2h52’01’’.

«La 30ª Maratona di Roma è stata un grande successo. È stata festa sociale e sportiva con quasi 100 mila persone, tra iscritti, accompagnatori e appassionati, che nel weekend hanno corso per le strade della città e vissuto i due villaggi gratuiti all'Eur e al Circo Massimo - le parole di Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale -. Abbiamo fatto il record di iscritti, con oltre 20 mila stranieri, per una gara che è cresciuta anche dal punto di vista della qualità. E la proiezione delle ricadute economiche per il territorio è stimata in 75 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni del 2024. Siamo felici di questi numeri che testimoniano quanto le corse podistiche a Roma siano un asset fondamentale per una citta in continua crescita.

Sosterremo sempre di più la Run Rome The Marathon, che è un traino per la nostra economia e per il turismo. Inoltre ha un forte valore benefico con tante iniziative di solidarietà, per la salute, la prevenzione e per il sociale grazie alle 40 onlus che hanno aderito per raccogliere fondi nella gara a staffetta».