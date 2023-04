Ecco tutti i verdetti di Pasqua delle corse a cavallo

Estrosa è diventata grande, Bahja del Sol si conferma. Belle prove negli ippodromi più importanti d’Italia, tra conferme e delusioni. Il galoppo nostrano sta ritornando ad essere quello di qualche anno fa e la tanta gente presente ne è la conferma più vera.

Verso il Premio Certosa

A Milano “Premio dei Laghi” - Beau Shadow dopo 141 giorni di riposo fa un rientro da incorniciare, ad impegnarlo solo Miobello, gli altri hanno fatto da comparse compreso il favorito Calajunco addirittura terzo. Tempo del vincitore: 1m 10’10”.

A Milano “Premio Razza del Sole” – Ghepardo da Todi prende posizione e scatta ai 300 metri finali e regola i coriacei Le Broon, You make me shever e Chiaroscuro. Un rientro dopo 147 giorni veramente fenomenale! Tempo del vincitore 1m 09’00.

Verso il Premio Regina Elena

A Milano “Premio Seregno” - Estrosa sgraffia ed anche forte, finalmente la pupilla di Mister Allegri raccoglie quanto seminato. Pure circle conferma la splendida forma dimostrando che se si va forte sui 1.200 lo si può fare anche sui 1.600 metri. Terza Mia Sioux, un buon rientro. Quarta Terdal. Aloa rientra in malo modo…dalla vincitrice del Dormello, tutta l’Italia si aspettava molto, molto di più. Finisce la corsa in quinta posizione dopo un passaggio a vuoto ai 500 metri finali che la relega addirittura ultima. Tempo della vincitrice: 1m 37’40”.

A Roma “Premio Saccaroa” – Aquila Reale gioca con le avversarie e raddoppia. Prestazione da cavalla superiore. Alla fine, saranno 3 le lunghezze inflitte alla seconda arrivata Hey Honey. Terza Slowmotion, quarta Modigliana. Tempo della vincitrice: 1m 37’35”.

Premio Saccaroa - Fotogramma, Ministero Politiche agricole

Verso il Premio Parioli

A Milano “Premio Gardone” – Saputello va in testa, gradua a piacimento e stacca, vana la rincorsa di Vero Atleta che sul palo è a mezza lunghezza dal rivale. Un bel passo avanti per il vincitore, un bel passo indietro per lo sconfitto. Se un cavallo ha attitudine a correre davanti ed è lasciato graduare ed allungare a piacimento, diventa pericolosissimo. Tempo del vincitore 1m 36’ 50”.

A Roma “Premio Alfonso Doria” – Self Praise vince con un bell’allungo ai 400 metri finali dimostrando di essere tornato competitivo, il Parioli lo aspetta. Buon secondo Hizzam, terzo Klimt Foundation che beffa Monaldo. Tempo del vincitore: 1m37’91”.

Verso il Premio Presidente della Repubblica

A Roma “Premio Signorino” – Bahja del Sol con una prova caparbia porta a casa la listed di giornata, adesso dritto al Presidente della Repubblica per confermare la crescita e la leadership dei 4 anni. Secondo un redivivo Don Chicco che passo dopo passo sta ritrovando lo smalto che lo vide protagonista a 2 anni, terzo Emperor of love, quarto Tempo di Renaccio. Tempo del vincitore: 1m 48’66”.

Verso Le Oaks d’Italia

A Milano “Premio Alberto Chantre” - Beirut dopo 168 giorni di riposo, corre all’attesa e stampa sul palo un’ottima Kinkawa, le altre poca roba, almeno per ora.

A Siracusa Il "Criterium Aretuseo" è stato vinto da Io so Io, secondo Temperance King, terzo Easy dei Grif, quarto Muharaar Dream. Bellissimo testa a testa tra il primo ed il secondo arrivato, a dividere sul palo i due una testa. Tempo del Vincitore n.c.

I promossi a pieni voti: Beau Shadow, Ghepardo da Todi, Estrosa, Aquila Reale, Saputello, Self Praise, Bahja del Sol e Beirut. Promossi: Io so Io, Temperance king, Miobello, Pure Circle, Hey Honey, Hizzam, Don Chicco e Kinkawa. Bocciati: Calajunco, Aloa, Vero Atleta, Tequila Picante, Win the Best.

I fantini vincitori: Andrea Mezzatesta (3), Alessio Satta (2), Dario Vargiu (2), Zappulla (2) Porcu, Colombi, Marcelli, Ghiani, Rossi, Mulas, Del Fabbro, Scalora, Basile, Bossa, Manuele. La corsa per Gentelman ed Amazzoni è stata vinta da Di Gennaro.