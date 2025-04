Incidente fatale sulle piste, muore Margot Simond: era una promessa dello sci francese

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel mondo dello sci. Una giovane promessa, Margot Simond, campionessa francese U18 di slalom, è morta oggi in un incidente in in Val d'Isère, in Savoia. Aveva appena 18 anni ma le sue prospettive erano molto buone in ottica nazionale maggiore, con anche potenziali prospettive per Milano-Cortina 2026. A dare l'annuncio è stata la Federazione francese di sci (Ffs).

La procura di Albertville ha aperto un'inchiesta sulle circostanze della tragedia. " Il movimento sportivo dello sci ha appreso della tragica morte di Margot Simond, una giovane promessa ", si legge nella nota diramata dalla federazione di sci. Margot Simond aveva vinto il campionato francese juniores a Les Ménuires, in Savoia, lo scorso marzo. Il suo dramma ricorda quello di Matilde Lorenzi, la sciatrice piemontese della Nazionale juniores morta dopo un incidente in allenamento in Alto Adige. Stando alle informazioni finora disponibili, l'incidente è avvenuto attorno alle 13 durante un allenamento per il Red Bull Alpine Park, una manifestazione che si sarebbe dovuta tenere questo fine settimana. Non ci sono notizie ufficiali in merito alla cancellazione, ma è probabile che domani venga comunicata la sospensione e, quanto meno, il rinvio della competizione.

Il medico d'urgenza presente sulle piste è intervenuto immediatamente per sincerarsi delle condizioni della sciatrice ma la situazione è apparsa subito compromessa. " Non è stato possibile rianimarla ", ha fatto sapere il gestore delle piste.

Saranno le indagini ad accertare cosa sia accaduto per far perdere a Margot la traiettoria portarla a una caduta rovinosa. Le condizioni erano apparentemente ottimali sulla pista e il tracciato su cui si stava allenando non era complicato per una sciatrice esperta, seppure giovane, come lei.