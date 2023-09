Italia-Polonia, tutto pronto per la finale: dove vederla in diretta

L'Italvolley a un passo dal sogno. I ragazzi guidati da Fefé De Giorgi affrontano la Polonia nella finale di Europei di volley maschili. Una sfida tra due corazzate che proveranno in tutti i modi a conquistare il titolo continentale: si tratta di un remake dell'ultima finale dei Mondiali del 2022, quando gli Azzurri vinsero uno splendido oro sul gerflor di Katowice. Al Palazzo dello Sport di Roma sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Due giorni fa nelle semifinali giocate sempre a Roma prima la Polonia ha battuto la Slovenia per 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-21), poi l’Italia ha regolato la Francia per 3-0 (25-21, 25-19, 25-23). Un filotto impressionante per Giannelli e compagni, che hanno battuto tutte le avversarie per 3-0 tranne la Germania nel quinto turno del girone e l'Olanda ai quarti (entrambe 3-2). Ora l'ultimo scoglio, la formazione polacca allenata da Nikola Grbic e basata su un roster impressionante, visto che tutti e 14 i convocati potrebbero essere titolari. Wilfredo Leon è indubbiamente il volto più conosciuto, Aleksander Sliwka il perno del sistema di gioco.

Watch every moment of the #EuroVolleyM 2023 Gold Medal Match live on https://t.co/35InljpTyP



September 16th 2023.

21:00 CEST@BPER_Banca Official sponsor of the CEV EuroVolley 2023 in Italy #EuroVolley2033 #Volleyball #EuropeanVolleyball pic.twitter.com/zgvl6pCAZg — European Volleyball (@CEVolleyball) September 15, 2023

Dove si gioca

Il Palazzo dello Sport di Roma è stato scelto come sede della Final Four degli Europei maschili e così gli Azzurri potranno contare anche sul fattore campo in questa difficile finale. Questo impianto ha ospitato un Europeo di basket del 1991, due Mondiali (1978 e 2010) e un Europeo (2005) di pallavolo, oltre ad essere sede dagli anni ottanta al 2020 della Virtus Roma e della Roma Club di pallavolo femminile.

Le formazioni

La formazione titolare dell’Italia sembra definita in tutti i suoi elementi: Simone Giannelli è l’imprescindibile capitano in cabina di regia schierato in diagonale con l’opposto Yuri Romanò, mentre Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori, al centro giocherà sicuramente Gianluca Galassi e al suo fianco dovrebbe essersi Leandro Mosca, Fabio Balaso sarà il libero.

Il condizionale accanto a Mosca è d’obbligo, non si esclude il possibile recupero dall’infortunio di Roberto Russo, anche se difficilmente lo vedremo in campo. La Polonia risponderà con una formazione ormai ben delineata. L’opposto Lukasz Kaczmarek e lo schiacciatore Wilfredo Leon saranno le due stelle, guidate dal palleggiatore Marcin Janusz. Aleksander Sliwka sarà il secondo martello, Norbert Huber e Jakub Kochanowski i due centrali, Pawel Zatorski il libero.

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Mosca, Balaso

POLONIA: Janusz-Kaczmarek, Leon-Sliwka, Huber-Kochanowski, Zatorski

Poland and Italy triumphed in their semifinal encounters and on Saturday will battle it out for the #EuroVolleyM title!



Check out what happened on Thursday night in Rome https://t.co/Q3WLVHbNo8 pic.twitter.com/008n615uJs — European Volleyball (@CEVolleyball) September 15, 2023

Le quote e il pronostico

La finale si preannuncia altamente equilibrata e incerta, aperta a qualsiasi risultato e quasi impossibile da pronosticare. I bookmakers sono davvero incerti: alla vigilia del confronto non c’è una chiara favorita, trattandosi di un confronto tra due delle migliori formazioni al mondo e il testa a testa nella capitale promette scintille. Le quote per le scommesse parlano da sole: la vittoria dell’Italia è quotata 1,85 (se si puntano 10 euro se ne vincono 18,50), il successo della Polonia è dato a 1,90 (se si puntano 10 euro se ne vincono 19,00). I bookmakers sono indecisi e nei fatti non si sono espressi: è un vero e proprio testa o croce, gli allibratori pagano sostanzialmente in maniera eguale e stanno nel mezzo a guardare.

Dove vedere Italia-Polonia

La finale degli Europei di volley tra Italia e Polonia sarà trasmessa in chiaro e in diretta dalla Rai, come tutte le gare del torneo finora. In chiaro sarà possibile seguire il match dei ragazzi di De Giorgi collegandosi su Rai Uno mentre gli abbonati Sky potranno vedere la partita sul canale 204 della piattaforma satellitare, Sky Sport Arena. Il match sarà anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay mentre gli abbonati Sky potranno utilizzate l'app Sky-Go. Si potrà seguire anche sulla piattaforma NOW, previo pagamento del ticket Sport.