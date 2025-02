Jacobs sotto tono. Ma può rifarsi presto

Ascolta ora 00:00 00:00

È un Marcell Jacobs sottotono quello che è tornato in gara dopo 146 giorni. All’esordio stagionale di Boston, città che ha ospitato la terza tappa Gold del World Indoor Tour (il massimo circuito internazionale dell’atletica al coperto), il primatista europeo dei 60 metri non ha impressionato e ha chiuso la finale del meeting statunitense in quarta posizione con il tempo di 6.63, crono che sicuramente migliora quello della batteria (6.69), ma che non può soddisfarlo. D’altronde ci si aspettava un testa a testa con Lyles, campione olimpico dei 100 metri a Parigi, ma l’americano si è dimostrato troppo forte e in 6.52 si è portato a casa il successo davanti al bahamense Terrence Jones (6.57) e all’altro statunitense PJ Austin (6.60). Dietro l’azzurro c’è Trayvon Bromell (6.64).

Un Marcell Jacobs che ha debuttato nella prima batteria dei 60 indoor correndo in 6.69, terzo crono alle spalle di Bromell (6.63) e Austin (6.63). Rispetto ai primi due, il velocista lombardo è uscito male dai blocchi e non è riuscito a sprigionare i suoi cavalli. È stata ancora più veloce, invece, la seconda batteria, con il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles che ha corso un agile 6.55. Secondo posto per il bahamense Terrence Jones in 6.59. Terzo il nigeriano Udodi Onwuzurike (6.66), costretto però a rinunciare alla finale per un problema fisico e per questo il suo posto in corsia 1 è stato preso da Jacobs. Che non correva a livello indoor dagli Europei di Istanbul del marzo 2023, giorno in cui fu d’argento alle spalle di Samuele Ceccarelli con il tempo di 6.50.

Un crono lontano da quelli visti questa sera. Ma per Jacobs c’è la possibilità di rifarsi già sabato a New York, sempre nell’ambito del World Indoor Tour. Serve uno squillo verso gli Europei in sala di Apeldoorn, in programma nei Paesi Bassi dal 6 al 9 marzo.