L'atletica sorride ancora all'Italia: Andy Diaz è bronzo nel salto triplo

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima gara da italiano e prima medaglia: Andy Diaz è medaglia di bronzo nel salto triplo Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'azzurro è giunto terzo con 17.64 metri, misura ottenuta al sesto e ultimo salto. Al primo salto, l'allievo di Fabrizio Donato aveva saltato 17,63. Oro allo spagnolo Jordan Alejandro Dìaz Fortun con 17.86, già campione europeo a Roma, con la stessa misura. Argento al portoghese Pedro Pichardo con 17.84. Proprio Fabrizio Donato fu l'ultimo italiano a salire sul podio del salto triplo maschile con il terzo posto alle Olimpiadi di Londra 2012. Una medaglia che arriva nella notte in cui brilla l'argento di Nadia Battocletti nei 10.000. L'Italia sale così a quota tre medaglie nell'atletica, dopo il bronzo nel lungo di Mattia Furlani.

L'italo cubano spazza subito via i dubbi lasciati dalla sua qualificazione dove si era qualificato per la finale con l'ultima misura possibile di 16.79, mostrando subito i muscoli con un eccellente primo salto a 17,63 seguito da 17.33, ma poi rinuncia al terzo e quarto salto evidentemente per risparmiarsi a causa dei postumi dei problemi all'adduttore avuti nei mesi scorsi, quindi fa un nullo al quinto tentativo e ancora un eccellente 17,64 all'ultima prova che non cambia nulla ma conferma la sua grande classe.

"Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui a cominciare da Fabrizio Donato. Dopo la qualificazione sofferta mi è presa un po' di ansia ma poi con il primo salto mi sono subito sbloccato. Avrei voluto anche qualcosa di più ma il bronzo va benissimo, anche perché come il mio tecnico 12 anni fa a Londra, ma per il futuro sono certo di poter fare meglio e lo prometto a tutti gli italiani" , queste le prime parole di Andy Diaz dopo la conquista della medaglia.

Chi è Andy Diaz

Nasce a L'Avana il 25 dicembre 1995, ha 28 anni ed è alta 1.92 m. Ha ottenuto la cittadinanza italiana nel febbraio del 2023, decidendo di gareggiare con la maglia azzurra. Muove i primi salti sull'isola di Cuba. A nove anni sua madre lo porta per la prima volta su un campo di atletica e lui, dopo qualche parentesi tra l'alto e il lungo, trova la sua vera vocazione con il triplo. Nel 2021 fa parte della delegazione caraibica ai Giochi di Tokyo 2020 ma non può gareggiare a causa di un infortunio. Successivamente la scelta di abbandonare il proprio Paese per inseguire i suoi sogni e per tentare di realizzarsi sia come uomo sia come atleta. Per farlo sceglie l'Italia e il tecnico azzurro Fabrizio Donato, che lo prende sotto la sua ala, lo accoglie sotto il proprio tetto e lo aiuta nell'iter per l'ottenimento della cittadinanza italiana, conseguita a inizio 2023 in virtù dei meriti sportivi. A giugno salta 17.75 al Golden Gala di Firenze, superando il precedente record nazionale (17.

60) stabilito nel 2000 dal suo stesso allenatore. Vincitore della Diamond League sia nel 2022 sia nel 2023, in avvio di 2024 viene arruolato dalle Fiamme Gialle e comincia ad allenarsi nella struttura di Castelporziano, vicino Roma.