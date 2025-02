Ascolta ora 00:00 00:00

Un milione di dollari per battere il record mondiale del brasiliano Cesar Cielo sui 50 metri stile libero, 2091. L'australiano James Magnussen, oro sui 100 a Shanghai nel 2011, si è prenotato per la sfida. Stessi dollari per chi saprà far meglio dei 9.58 sui 100 metri di Usain Bolt. Diciassette città coinvolte, date tra fine anno o inizio 2026, progetto di Aron D'Souza, avvocato australiano, ma i soldi sono della Capital 1789, la società di cui è azionista Donald

Trump jr, figlio del presidente Usa. Giochi proibiti perché, secondo gli organizzatori, potranno parteciparvi atleti senza controllo doping, libero sport in libera follia, rischio massimo per la salute, quattro le discipline in calendario: atletica leggera, nuoto, sollevamento pesi, arti marziali. «L'impossibile è ciò che riusciamo a fare meglio», lo slogan è poco olimpico e ha immediatamente provocato la reazione della Wada, i massimi controllori della regolarità delle competizioni sportive hanno ovviamente annunciato che gare e risultati non

avranno alcun valore e si preannuncia un'azione per fermare

l'iniziativa. Giochi proibiti è il titolo di un film drammatico di René Clément, vincitore del Leone d'oro a Venezia nel 1952, è una storia drammatica di guerra e di infanzia. Il copione di Donald Trump jr è ancora più drammatico.