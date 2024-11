L'incontro di boxe più pazzo del mondo: Tyson contro lo youtuber Jack Paul

Ascolta ora 00:00 00:00

Voi siete pronti con i pop-corn? Io sì, già da due settimane. Insomma, mancano due giorni all’incontro di pugilato più folle della storia. Protagonisti sono Jack Paul, tra gli youtuber più famosi del mondo, e anche tra i meno intelligenti del mondo (meno uno youtuber è intelligente più ha follower, è una regola), malgrado il successo ottenuto, ovviamente anche in termini economici. È multi-milionario, e l’unica cosa che gli interessa sono le donne, le auto, le ville, e fare soldi nel modo più kitsch possibile. Ha fatto anche l’attore (si fa per dire), interpretando Dirk Maan nella serie Bizaardvark, salvo poi essere licenziato dalla Disney per una serie di reati, oltre a essere nel frattempo accusato per due volte di violenza sessuale. Negli ultimi anni le sue acrobazie spericolate da bimbominkia sono state sostituite dal pugilato dilettantesco. Un pugilato da views in cui il suddetto ha iniziato a sfidare altri influencer, altri youtuber, e altri pugili di serie c.

Finché non ha lanciato una sfida alla leggenda del pugilato, Mike Tyson. Che ha accettato subito, nonostante abbia 58 anni, contro il pirlotto ventisettenne. Su Netflix potete vedere un documentario a puntate che segue gli allenamenti dei due, così come sempre Netflix alle 2 del mattino italiane di venerdì trasmetterà l’evento in diretta. Iron Mike si sta allenando sul serio, l’incontro era previsto per quest’estate ma è stato lui a rimandarlo a causa di un’ulcera. Ora però è pronto, e per niente preoccupato.

In conferenza stampa Mike ha detto: «Paul è uno a cui hanno fatto credere di essere un killer, ma è un killer costruito su internet da quattro anni. Io sono un killer naturale». Credo che su questo nessuno possa avere dubbi. Così come, quando gli è stato chiesto quando secondo lui Paul andrà al tappeto, ha risposto sorridendo: «Appena lo colpisco».

Potremmo aspettare le 2 del mattino per un incontro che dura 15 secondi. Le persone intorno allo Youtuber sostengono che per lui è una win-win: se perde, perde contro Tyson, se vince vince contro Tyson.

Certo fossi in lui avrei molti dubbi sul poter vincere, ma potrebbe anche perdere e ritrovarsi in terapia intensiva al primo treno di Iron Mike che gli arriva sul muso. Che è quello che vogliamo vedere, diciamo la verità.