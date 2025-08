L'Italvolley maschile si arrende alla Polonia in finale. Azzurri d'argento in Nations League

Finisce in finale il sogno dell'Italvolley maschile in Nations League. Gli Azzurri di Fefé De Giorni cedono nettamente alla Polonia, che chiude 3-0 (25-22, 25-19, 25-14) sul taraflex Olympic Sports Center Gymnasium di Ningbo. Si tratta della prima medaglia della storia per il volley maschile azzurro. Seconda vittoria per i polacchi nella competizione, dopo il trionfo nel 2023 e sesta medaglia consecutiva. Bronzo al Brasile, che piega 3-1 la Slovenia nella finalina per il terzo posto.

Sfuma la doppietta azzurra dopo il trionfo delle ragazze di Velasco a Lodz. Il cammino dell'Italvolley si ferma dunque contro i campioni d'Europa della Polonia, dopo le vittorie contro Cuba e Slovenia e un filotto di sette vittorie consecutive. Troppo forti i polacchi, primi nel ranking mondiale proprio davanti all'Italia, i polacchi sono scatenati in queste Finals: doppio 3-0 a Giappone e Brasile. Trascinata da una certezza come Wilfredo Leon (cubano naturalizzato ex Perugia), la squadra di Nikola Grbic l'alternanza tra Fornal e Semeniuk. Senza dimenticare il capitano e centrale Kochanowski e l'opposto Sasak devastante in questa kermesse iridata.

Fefé De Giorgi parte con Giannelli in palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Anzani e Galassi al centro, Balaso libero. Il primo set è molto combattuto, coi polacchi subito avanti e l'Italia che resta aggrappata alla partita. La ferocia di Leon e compagni è però dirompente, col +4 che viene annullato da Lavia, e il set che resta in equilibrio fino alla fine. Sale in cattedra ancora Leon, che trascina i suoi fino al 25-22. Nel secondo set, invece, l'Italia accusa il colpo e fatica a reagire ai colpi avversari: subito +5 polacco, Semeniuk e Leon sono molto devastanti e la difesa azzurra non riesce a contenerli. Finisce così 25-19, con l'errore in battuta di Porro.

Il terzo set è da incubo. Svuotata fisicamente, l'Italvolley alza bandiera bianca e di fatto sparisce dal campo. Tutto facile per la Polonia, che vola sul +10 e dilaga con Semeniuk e Komenda. La partita si chiude dunque con un pesante 25-14 e il 3-0 polacco. Grandi protagonisti Leon (16) e Semeniuk (14), autentici trascinatori della squadra. Poco da salvare per l'Italia di mister De Giorgi, che ha in Lavia l'unico giocatore in doppia cifra con 11 punti: deludenti Michieletto (7) e Romanò (3). Ora l'appuntamento a metà settembre con i Mondiali di pallavolo. Impossibile non chiedersi: chi fermerà questa Polonia?

#VNLFinals: POLAND DIGS DEEP!



A monster rally won by Poland — grit, control and pure power!



They lead 2-0 over Italy and are one set away from VNL glory.



Watch it LIVE on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId



#VNL2025 #BePartOfTheGame #Volleyball #Siatkowka pic.twitter.com/dFdGYGw04H — Volleyball World (@volleyballworld) August 3, 2025

Il tabellino

Polonia-Italia 3-0 (25-22, 25-19, 25-14)

POLONIA - Leon 16, Semeniuk 14, Kochanowski 7, Sasak 6, Jakubiszak 4, Komenda 3, Nowak, Popiwczak (L), Bednorz, Szalpuk, Granieczny (L), Firlej, Fornal. Coach: Nikola Grbic

- Lavia 11, Michieletto 7, Rychlicki 4, Galassi 4, Bottolo 3, Romanò 3, Anzani 3, Giannelli 1, Porro 1, Balaso (L), Sbertoli, Gargiulo. N.e.: Pace (L), Sanguinetti. Coach: