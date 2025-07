Nations League, l'Italvolley maschile stende Cuba e vola in semifinale

L'Italvolley maschile parte col piede giusto e conquista la semifinale della Nations League. Sul taraflex del Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo, gli Azzurri di Fefé De Giorgi superano Cuba 3-1 con i parziali di 25-18, 25-19, 20-25, 25-21. Quella di oggi è l’undicesima vittoria nell'edizione di quest'anno, dopo le tre ottenute in Canada (week 1), le tre a Chicago (week 2) e le quattro a Lubiana (week 3). Ora attende la vincente tra Francia e Slovenia. Si gioca sabato alle 13. Negli altri quarti si affrontano Brasile-Cina e Giappone-Polonia.

Dopo il trionfo delle Azzurre di Velasco, anche la nazionale maschile prova l'assalto ad una medaglia fino a questo momento soltanto sfiorata. Azzurri ancora in rodaggio, che dovranno inevitabilmente alzare il livello in semifinale, dove affronterà con ogni probabilità la temibile Francia. Sugli scudi Alessandro Michieletto (17 punti) e Kamil Rychlicki (16), da lodare anche il lavoro in seconda linea di Fabio Balaso. Senza dimenticare l'apporto dei centrali Anzani e Galassi. Troppo discontinua invece Cuba. Incontenibile in attacco (spiccano i 21 punti di Marlon Yant, schiacciatore ex Lube Civitanova) ma estremamente fallosa nei fondamentali, con 37 errori gratuiti.

#VNLFinals The Azzurri defeat Cuba in 4 sets and book their spot in the Semifinals



Alessandro Michieletto led the charge with 17 points, while Kamil Rychlicki added 16 to power Italy past a tough Cuban side #VNL2025 #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/XNr80s127k — Volleyball World (@volleyballworld) July 30, 2025

Dopo un avvio equilibrato, l'Italvolley, più ordinata rispetto ai cubani, prende man mano il sopravvento, facendo valere la sua superiorità tecnico-tattica. Gli Azzurri sono bravi a tenere alta la concentrazione e a conquistate i primi due set. I cubani vanno a folate e approfittano di un piccolo black-out dei ragazzi di De Giorgi nel terzo set. Yant fa male in attacco e trascina i caraibici allungando la partita. Nel quarto set la squadra italiana è con la testa nella partita e gestisce il vantaggio conquistato fino alla fine. Ancora una volta si è vista anche la capacità di soffrire e uscire dalle situazioni più complicate che accadono durante i set, oltre alla grande lucidità nei momenti decisivi del match.

Nel post partita, del gruppo azzurro a parlare è Alessandro Michieletto: "Un quarto di finale molto difficile oggi, perché loro possono vincere contro chiunque. Una squadra molto forte, ma penso che abbiamo giocato con grandissima intensità i primi due set, siamo rimasti nel match dopo aver perso il terzo e alla fine abbiamo vinto. Ora rilassiamoci e ricarichiamo le energie in vista della semifinale".

Il tabellino

ITALIA - CUBA 3-1 (25-18; 25-19; 20-25; 25-21)

ITALIA - Michieletto 17, Giannelli 5, Balaso (L), Sbertoli n.e., Rychlicki 16, Bottolo, Galassi 4, Lavia 9, Romanò 1, Anzani 4, Sanguinetti n.e., Gargiulo 2, Pace (L) n.e., Porro n.e. Coach: Ferdinando De Giorgi

Masso 4, Mergarejo 11, Concepcion 5, Garcia (L), Gomez 2, Simon 9, Bisset 7, Martinez (L) , Lopez 4, Gutierrez n.e., Yant 21, Fiel n.e., Thondike 1. Coach: