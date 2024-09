Luna Rossa chiude i conti con American Magic e vola in finale alla Louis Vuitton Cup

Ascolta ora 00:00 00:00

Luna Rossa vola in finale di Louis Vuitton Cup. Al quarto match point, nel mare antistante Barcellona la barca italiana si aggiudica la seconda semifinale battendo American Magic nell'ottava regata. Luna Rossa Prada Pirelli va così in finale vincendo 5-3 la sfida combattutissima contro gli americani. L'AC75, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, era avanti sugli statunitensi per 4-0 ma nelle due giornate di regata i velisti del New York Yacht Club si sono riportati sotto arrivando a una lunghezza dall'imbarcazione italiana.

Adesso l'equipaggio guidato da Max Sirena affronterà in finale nel mare catalano gli inglesi di Ineos Britannia, che hanno sconfitto per 5-2 gli svizzeri di Alinghi. Il confronto per determinare la sfidante del Team Emirates New Zealand, ovvero del defender della America's Cup, avrà luogo da giovedì 26 settembre a venerdì 5 ottobre e si disputerà al meglio delle 13 regate. La prima imbarcazione che arriverà a sette successi vincerà la Louis Vuitton Cup. Per Luna Rossa è la quinta finale dal 2000 a oggi.

"È stata una notte difficile nell'hangar, ci meritiamo tutti questa vittoria, a cominciare da James (Spithill ndr) che ha lavorato sotto una enorme pressione ed abbiamo risposto benissimo". Sono state le prime parole di Francesco Bruni, uno dei due timonieri di Luna Rossa. "È stata durissima, siamo stati bravi. American Magic è stata un'avversaria difficile, sempre combattiva. Ce la siamo meritata tutti" ha aggiunto Bruni.

Partenza leggermente migliore per American Magic che costringono Luna Rossa a virare subito a destra e riprendere così velocemente il comando della gara grazie alla velocità presa. All'incrocio gli americani passano davanti costringendo Luna Rossa ad andare nuovamente a destra. L'equipaggio italiano sfrutta la situazione favorevole costringendo American Magic a virare per proteggersi non riuscendo a resistere in accelerazione. Al primo gate Luna Rossa si presenta con venti secondi di vantaggio. Il vantaggio aumenta complice un ottimo lato di poppa dove Luna Rossa mantiene il comando nonostante un tentativo di recupero degli americani in vista del gate, forti del vento presente sul boundary di sinistra. La barca italiana passa sul secondo lato di bolina all'incrocio in netto vantaggio portando a quasi trecento metri il distacco. A quel punto Luna Rossa copre le mosse degli americani che si rifanno in vista del secondo cancello di bolina transitando al passaggio di metà gara con soli otto secondi di ritardo. Sul secondo lato di bolina American Magic trova poco vento in occasione della strambata, perdendo almeno dieci nodi di velocità e consentendo nuovamente a Luna Rossa di riprendere spazio prima di entrare in quello spazio di pressione fondamentale per volare. Proprio all'uscita di questa gli americani incappano in una "spanciata" che consente a Luna Rossa di passare al quarto cancello con ventidue secondi di vantaggio. Si arriva al momento decisivo che tarpa le ali agli statunitensi e che apre la strada agli uomini di Max Sirena che lungo l'ultimo lato di bolina sono andati definitivamente in fuga iniziando l'ultimo lato con 51 secondi di vantaggio.

Un distacco incolmbabile per gli americani. Luna Rossa con oltre 700 metri di vantaggio, taglia per prima il traguardo e conquista la finale. Inizia la festa sulla barca italiana. Tutto l'equipaggio può celebrare la vittoria.