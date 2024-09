Prima la squalifica poi il ko con Ineos: addio primo posto per Luna Rossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Giornata da incubo per Luna Rossa che ha concluso con due sconfitte il Round Robin della Louis Vuitton Cup, dovendosi accontentare del secondo posto in classifica. L’imbarcazione italiana ha subito prima la squalifica per aver superato i limiti del campo di gara prima della regata con Alinghi Red Bull Racing, dovendo così passare per lo spareggio con Ineos Britannia.

Una sfida replica rispetto a quanto visto qualche giorno fa con i britannici che hanno preso subito il largo e si sono presi il punto per conquistare il primo posto, decidendo così la sfidante in semifinale. Nonostante la scelta verrà svelata nella giornata di venerdì 13 settembre ogni probabilità Ineos deciderà di puntare su Alinghi, quarta classificata, mentre Luna Rossa potrebbe trovarsi di fronte NYYC American Magic, terzi e in lizza prendersi un posto nella corsa per l’America’s Cup. Eliminati i francesi di Orient Express che chiudono con una sola vittoria. Le semifinali inizieranno il 14 settembre.

Partenza pressoché pari con Luna Rossa che ha deciso di virare per prima dovendosi però così accodare a Ineos e perdere così immediatamente terreno. Ineos è passata al primo cancello con diciotto secondi di vantaggio e ha preso così la testa della corsa lungo il lato di poppa, tendenzialmente più favorevole a Luna Rossa. Come già accaduto qualche giorno fa, gli uomini di Max Sirena hanno perso nuovamente terreno dovendo così arrendersi agli inglesi che hanno tagliato il traguardo con 42 secondi di vantaggio e si sono presi il primo posto in classifica, potendo scegliere la sfidante per le semifinali.

Nella prima regata di giornata Luna Rossa non è riuscita a prendere parte alla regata decisiva con Alinghi Red Bull Racing. Durante le manovre di pre-partenza, Luna Rossa si è allontanata dal campo regata, pratica che spesso accade per prendere vento necessario e trovare le condizioni migliori.

Ciò è possibile però se lo si effettua per pochi metri: il Team Prada a 2 minuti dal via però non è più rientrata e il Comitato ha subito squalificato secondo regolamento l'imbarcazione italiana, escludendola dalla regata e assegnando il punto ad Alinghi. Vi sarebbe stato un problema meccanico alla base della squalifica con il foil che si sarebbe bloccato prima di partire e costringendo l'imbarcazione italiana a saltare la regata.