Malinin, il "Dio dei Quadrupli" tra innovazione e follia sportiva

Il Dio dei Quattro Axel non vuole smettere di girare. Al Forum l'attesa è per Ilia Malinin, 20 anni, l'unico uomo al mondo capace di roteare sul ghiaccio oltre a un punto considerato impossibile. Non per lui, ovviamente, che è pronto a battere ogni record alle Olimpiadi: americano di origini uzbeke, sta già infatti provando a passare alla categoria miracolo, e recentemente è arrivato a quattro giri e mezzo su se stesso. E nel frattempo, al recente Grand Prix del Canada, ha totalizzato 333,81 punti, staccando il secondo di oltre il 25%. E in questo caso con sei quadrupli e due tripli Axel in pochi minuti, ma senza esagerare però

Sui pattini da quando aveva 6 anni, due volte campione del mondo, Malinin è il Duplantis del ghiaccio: unisce forza fisica e grazia artistica, e ad ogni programma presentato spinge l'asticella dell'innovazione e della follia sportiva un po' più in su (anche per monetizzare, s'intende). D'altronde, appunto, non è che gli manchi l'autostima: sui social si fa chiamare Quadg0d, il dio dei quadrupli, un nickname che spiega tutto.

E adesso, per i Giochi, si sta già allenando per l'ennesimo obiettivo: completare sette quadrupli in un solo programma e si dice - tentare addirittura il primo quintuplo della storia. Roba da far girare la testa, in pratica. A noi.