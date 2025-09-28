Mattarella celebra il trionfo dell'Italvolley: "Vi aspetto al Quirinale"

È una giornata storica per la pallavolo azzurra: l'Italvolley maschile si conferma sul tetto del mondo. Gli Azzurri guidati da Fefé De Giorgi, che si presentavano al Mondiale nelle Filippine da campioni in carica, hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 a Katowice battendo in finale la Bulgaria con il punteggio di 3-1.

Si tratta del quinto mondiale nella storia a livello maschile, che arriva sulla scia di quello conquistato dalle ragazze tre settimane fa a Bangkok. Per la prima volta nella storia, l'Italia è campione del mondo nello stesso anno sia con la nazionale maschile sia con quella femminile. L'unico precedente risale a oltre 60 anni fa e riporta all'Unione Sovietica nel 1960 e prima ancora nel 1952 riuscì a vincere nello stesso anno tutti e due i Mondiali di pallavolo.

Intanto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia. "Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi". Il Quirinale si è messo in contatto col n.1 Coni Luciano Buonfiglio per far pervenire a federazione, squadra e staff i rallegramenti del capo dello Stato. "Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l'orgoglio di un'Italia che vince!". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"E adesso anche gli uomini del volley Campioni del Mondo!!! Una perfetta parità di genere. Complimenti di cuore a tutti: CT, squadra, federazione. Viva l'Italia". Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi per celebrare la vittoria dell'Italvolley maschile ai Mondiali dopo quella femminile. "Dopo tre settimane la nazionale femminile, anche quella maschile conquista il campionato del mondo di pallavolo. Oltre la storia, leggenda". Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Il cielo della pallavolo mondiale è sempre più blu! L'Italia del volley maschile batte la Bulgaria in finale a Manila ed è Campione del Mondo, dopo il trionfo di quella femminile a Bangkok contro la Turchia di poche settimane fa. Una vittoria che conferma la forza, la determinazione e il talento dei nostri azzurri nello sport". Recita il post del ministro delle Imprese Adolfo Urso su X.

"L'Italia maschile della pallavolo è campione del mondo per la quinta volta nella sua storia. Secondo titolo consecutivo. Grandissimi ragazzi, siete un vero orgoglio per tutta l’Italia".

Lo scrive sui social il leader di Forza Italia e vicepremier