"Mi auguro che Buonfiglio tenga la politica al suo posto"

Il neo presidente del Coni Luciano Buonfiglio (nella foto) ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capo della Federazione Italiana Canoa Kayak. «Sono stati 20 anni fantastici, vissuti intensamente con ognuno di voi, in cui abbiamo condiviso momenti intensi e tanti successi», ha scritto in una lettera il 74enne napoletano, che ha vinto le elezioni battendo Luca Pancalli. Ieri Andrea Abodi ha ribadito di aver già incontrato Buonfiglio: «C’è sintonia totale. Mi ha detto anche di voler impegnare il Coni sui Giochi della Gioventù e questo fa comprendere il cambio di passo. Il presidente del Coni avrà la nostra collaborazione e non è una concessione da parte nostra, ma un dovere», ha dichiarato il ministro per lo Sport. «Mi auguro che Buonfiglio sia soprattutto un uomo che ama lo sport e che tenga la politica al suo posto», ha sottolineato invece Ignazio La Russa. Il presidente del Senato a “La Politica nel Pallone” è tornato sul ct Gattuso: «Non ho mai detto che non è una brava persona.

Ho detto che non rappresenta il cuore della storia del calcio italiano, che la mente di tutti i tifosi è per Baggio, Totti, Del Piero, Rivera. La scelta di Gattuso è un azzardo, ma visto che è stato scelto siamo con lui. Una volta l’obiettivo era vincere il Mondiale, ora è andarci. Come ci siamo ridotti».