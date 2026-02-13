Milano-Cortina, l’Italia del curling è inarrestabile: gli Azzurri superano la Gran Bretagna

L’Italia del curling fa due vittorie su due e continua il suo cammino convincente a Milano-Cortina 2026. Gli azzurri si impongono 9-7 sulla Gran Bretagna dopo un match deciso all’ultimo end da Joel Retornaz. Dopo aver superato la Svezia, battuta 7-6 all’esordio, l'Italia si ripete anche contro i campioni del Mondo e, dopo i primi due turni, si ritrova sempre in testa alla classifica del girone, con un record perfetto di 2-0. Un successo che certifica il valore assoluto del quartetto azzurro, che punta a questo punto alla zona medaglia. Si tornerà sul ghiaccio in serata, alle 19.05, per sfidare la Germania.



Anche la squadra britannica, argento a Pechino 2022, si presenta alla partita con fiducia: nella giornata d'esordio ha superato in maniera netta la Cina con il punteggio di 9-4, e si è poi imposta anche sulla Svezia per 6-3. Nel primo end c’è subito un clamoroso errore della Gran Bretagna, Mouat va per la bocciata, ma sbaglia clamorosamente e spazza via le stone della sua squadra, concedendo ben 4 punti agli azzurri. L’Italia occupa subito il centro della casa con tre stone. Retornaz si inventa un colpo magistrale per liberare il campo e piazzare una stone velenosissima in casa. Altra indecisione di Mouat e la Gran Bretagna si deve accontentare di chiudere questa mano con un solo punto. L’Italia è sempre più in fiducia, i nostri avversari sembrano in difficoltà. Retornaz chiude portando un altro punto alla causa. Azzurri avanti 5-1. La reazione dei britannici è immediata e riescono poi a estrarre due punti con un'ultima bocciata doppia di Mouat. Azzurri sempre avanti 5-3, ma ora la Gran Bretagna ha dimezzato il gap. Rispetto all'inizio del match Mouat e compagni hanno alzato il livello.

Proprio lo skip britannico, abbastanza impreciso finora, piazza due stone con delicatezza glaciale. L'Italia non rischia con l'ultima stone e concede una mano rubata con un punto agli avversari. Dopo essere stati in vantaggio 4-0, gli azzurri ora conducono 5-4. Nel settimo end l’Italia aumenta il vantaggio. Arman e Mosaner liberano il campo dopo le prime due stone ben piazzate da Giovanella, poi Retornaz chiude i conti con un paio di hit and roll che significano 7-4. La Gran Bretagna non molla e conquista due punti. Nel nono end Retornaz pone tre sassi italiani nella casa. Mouat toglie la stone di Retornaz. lo skip azzurro cerca la doppia per marcare due punti ma non gli riesce ed è così costretto a concedere mano rubata. Si va all'ultimo end in parità. Si decide tutto.

Mouat mette il suo sasso al centro, Retornaz ripulisce tutto con una doppia bocciata. Lo skip britannico prende un punto tornando nel centro della casa.Retornaz estrae una giocata perfetta da due punti. È vittoria azzurra per 9-7.