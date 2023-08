Mondiali Atletica 2023, oggi Jacobs e Tortu: a che ora e dove vedere la staffetta

È arrivato uno dei momenti più attesi: la staffetta 4x100 scenderà in pista oggi 25 agosto per disputare le batterie ai Mondiali di atletica, in corso di svolgimento a Budapest.

Si riparte dalla notte storica dei Giochi Olimpici di Tokyo quando Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu scrissero una delle pagine più incredibili della storia dello sport italiano. Da allora quel quartetto non si è più visto, né si è vista la squadra ripetersi a quei livelli ma ora i magnifici quattro sono di nuovo insieme e sognano una nuova impresa. A partire da Marcell Jacobs.

Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100, ha voglia di riscatto dopo la deludente eliminazione nella semifinale de 100m. "Era dai Giochi di Tokyo che non prendevo parte alla staffetta. Mi è mancato parecchio stare in gruppo e fare tutte le esercitazioni insieme. Sono contento di trovare la forma giusta, siamo molto determinati e preparati per questa staffetta. Abbiamo lavorato bene, c'è un ottimo feeling e ci possiamo divertire" le parole di Jacobs.

La gara e le avversarie

L'Italia correrà in corsia 5 e insegue la qualificazione alla finale, in programma sabato 26 agosto. Per raggiungere l’obbiettivo occorrerà rientrare tra le prime tre classificate della propria batteria, oppure firmare uno dei due tempi di ripescaggio. La missione non è impossibile, ma l’Italia non sta vivendo un buon momento a livello di forma: occorrerà ricompattarsi per rientrare tra le migliori otto e provare a giocarsi una medaglia ai Mondiali.

Gli azzurri saranno incroceranno la Gran Bretagna, quest’anno già capace di un 38.00 e inserita in settima corsia. Gli azzurri dovranno vedersela anche con il Canada (37.80) e poi con due compagini africane temibili: il Sudafrica (38.73 di stagionale) e la Nigeria (38.26 quest’anno). Il Brasile (38.70), la Svizzera (38.53) e la Polonia (38.74) sembrano fare meno paura.

Tutti i dubbi della vigilia

Si ripartirà dalla certezza Jacobs in seconda frazione, ma per il resto la formazione è ancora tutta da definire. Filippo Tortu in terza o quarta frazione? Affidarsi a Samuele Ceccarelli, piazzandolo in quarta frazione? Puntare su Lorenzo Patta al lancio? Azzardare Roberto Rigali? Escludere Fausto Desalu vista la forma fisica o dargli una chance? Tanti quesiti a cui bisogna trovare risposta.

Il capo coach Filippo Di Mulo cerca l’alchimia tra desideri degli atleti e le sue valutazioni tecniche: Jacobs vuole la seconda frazione (accontentato), Tortu la quarta perché è molto bravo a ricevere il testimone ma meno a darlo, Ceccarelli detesta la curva (come Jacobs) e non va messo nella frazione finale perché negli ultimi appoggi ancora è incerto, Desalu non ama il rettilineo, Patta desidera i blocchi di partenza. Il risultato di questo rompicapo è che ci sono il 50% di possibilità che venga schierato il quartetto d’oro di Tokyo (Patta, Jacobs, Desalu, Tortu) e qualcuna in meno che Rigali sostituisca Patta in prima e il sardo slitti in terza al posto di Desalu. Resta ancora qualche ora di riflessione.

Dove e quando vedere la 4x100 in tv

La gara della staffetta 4x100 sarà trasmessa alle 19.41 in diretta. Scopriamo dove. Per i Mondiali di atletica è prevista la doppia copertura televisiva. La Rai si occuperà della diretta in chiaro, affidata alle finestre in programma sui canali Rai Due e Rai Sport HD (58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

Le gare saranno trasmesse anche su Sky Sport Summer (canale 201) su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile lo streaming su Discovery+ con tre feed dedicati. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Venerdì 25 agosto

Ore 19.30 Staffetta 4×100 metri (maschile), batterie

