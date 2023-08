Mondiali di atletica, altra medaglia per l'Italia: la staffetta 4x100 conquista l'argento

La staffetta 4x100 conquista la medaglia d'argento ai Mondiali di atletica in corso di svolgimento a Budapest. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sono giunti secondi con 37"62 (seconda prestazione italiana di sempre) alle spalle degli Stati Uniti, oro in 37"38. Gli americani sono ritornati dopo quattro anni campioni del mondo della staffetta. A conquistare l'oro sulla pista dello stadio National Athletics Centre sono stati Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes e il neo campione del mondo dei 100 e 200, Noah Lyles che fermando il crono su 37"38 hanno stabilito la miglior prestazione mondiale stagionale. Bronzo alla Giamaica (37"76).

Gli avversari

I favoriti della vigilia sono inevitabilmente gli USA di Noah Lyles (due volte Campione del Mondo tra 100 e 200 metri) e Fred Kerley (iridato sui 100 nel 2022). La Giamaica spaventa con Ackeem Blake e Oblique Seville, la Gran Bretagna potrà contare su Zharnel Hughes (9.83 sui 100 in stagione) e Jeremiah Azu. Da non sottovalutare il solido Giappone di Abdul Hakim Sani Brown e il Sudafrica di Akani Simbine. Appaiono oggettivamente più attardate la Francia e il Brasile.

Corsia 2: Brasile

Corsia 3: Francia

Corsia 4: Gran Bretagna

Corsia 5: Italia

Corsia 6: Giamaica

Corsia 7: Sudafrica

Corsia 8: USA

Corsia 9: Giappone

La semifinale

L'Italia della 4x100 ha conquistato la finale ai Mondiali di atletica con il miglior tempo stagionale (37"65, il secondo tempo di sempre per un quartetto italiano, a quindici centesimi dal 37"50 dell'oro olimpico di Tokyo), scacciando tutti i fantasmi che hanno accompagnato gli sprinter in questi campionati iridati. E due anni dopo il trionfo di Tokyo è tornato a correre in staffetta Marcell Jacobs, con una frazione da paura (8"81), dopo una stagione assai complicata.

Una formazione leggermente diversa rispetto all'oro olimpico di Tokyo 2020 dove il quartetto era stato composto da Patta, Jacobs, Desalu e Tortu (in 37''50). Dentro Rigali al posto di Desalu che ha corso la sua prima frazione in 10''60, Jacobs il più veloce in 8''81, quindi Patta in 9''24 e Tortu in 9 secondi netti. Dopo dodici anni la 4x100 dell'Italia è tornata in una finale iridata che al maschile mancava dall'edizione del 2011. Alle spalle degli azzurri il Sudafrica (37"72), nell'altra batteria vincono gli Stati Uniti in 37"67 davanti a Giamaica (37"68) e Giappone (37"71), eliminati tra gli altri i campioni mondiali in carica del Canada (decimo tempo con 38"25).

La staffetta femminile

La staffetta femminile 4x100 si piazza quarta ai Mondiali di Budapest. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese hanno chiuso in 42"49. Oro agli Stati Uniti (41"03), argento alla Giamaica (41.21), bronzo alla Gran Bretagna (41.97).

Il quartetto azzurro era arrivata in finale con 42''14 con nuovo record italiano. Terzo tempo nella seconda batteria che era valso la qualificazione diretta alla finale. Davanti a loro Usa (41''59) e Costa d'Avorio (41''90). Avanzano dalla prima batteria anche Giamaica, Gran Bretagna e Svizzera. Ripescati coi due migliori tempi Olanda e Polonia. Da segnalare il 9.98 con cui Pavese ha registrato la seconda miglior frazione di tutte le semifinali. Davanti a lei solamente la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce.